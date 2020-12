Coppia morta di covid mano nella mano: erano sposati da 30 anni

Dopo 30 anni di matrimonio, una coppia di 60 enni ha contratto insieme il covid e a causa del virus sono morti ma senza lasciarsi mai la mano.

E’ accaduto negli Usa dove, a raccontare l’accaduto è stato il figlio della coppia morta di covid.

Il virus non può stroncare l’amore

Una coppia ha contratto insieme il covid che li ha portati alla morte. I due, sposati da trent’anni, non hanno smesso di amarsi e stare uno vicino all’altro, nemmeno poco prima di spirare.

Il figlio della coppia, Shawn Blackwell, ha raccontato, infatti, che i due si sono tenuti per mano fino all’attimo prima che gli staccassero il respiratore.

Il loro matrimonio è durato 30 anni, prima che il covid li stroncasse. Sono rimasti in terapia intensiva per due settimane. Erano ricoverati all’Harris Methodist Hospital di Fort Worth del Texas. Entrambi, avevano contratto il virus il giorno del ringraziamento, ovvero il 26 novembre scorso. Dal venerdì successivo, il ricovero in ospedale.

Due lavoratori assennati

Si chiavano Paul Blackwell e Rose Mary Blackwell. Avevano rispettivamente 62 e 65 anni. Di professione, facevano gli insegnanti. Paul insegnava educazione fisica ed allenava al football i suoi alunni. Rose era maestra elementare.

Hanno lavorato entrambi fino a poco prima di ammalarsi. Le complicanze della polmonite bilaterale acuta si sono subito manifestate. Non appena i figli hanno capito che per i due genitori non c’era più molto da fare, hanno deciso di far staccare ai medici i loro respiratori.

La coppia lascia 4 figli e ben 20 nipoti. Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra cui quello dell’Istituto Scolastico in cui lavoravano.

“Rose Mary e Paul ci mancheranno molto. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla loro famiglia, agli amici, ai colleghi e agli studenti sia attuali che precedenti”

Si legge sulla pagina Facebook della scuola.