Sardegna, coppia gay aggredita in spiaggia: “Ci vorrebbe Mussolini”, scatta la denuncia

La coppia originaria di Bolzano ha raccontato lo scioccante episodio e dichiarato di aver sporto denuncia.

L’increscioso episodio di omofobia è accaduto la scorsa domenica pomeriggio su una spiaggia di Cagliari in zona Poetto.

Ad esserne vittime una giovane coppia residente a Bolzano.

A raccontare quanto accaduto è stato proprio uno di loro, Shahzeb Altaf di 25 anni.

Il giovane che di professione fa l’infermiere ha raccontato all’Unione Sarda come riporta anche Fanpage di essere stato aggredito assieme al suo compagno Alessandro.

I due sarebbero stati accusati in maniera violenta da una famiglia di bagnanti di compiere atti sconvenienti in presenza di bambini.

Il ragazzo appartenente alla famiglia avrebbe infatti appellato con insulti violenti la coppia:

Il 25enne però avrebbe risposto educatamente ma con fermezza di poter fare quello che voleva, essendo ormai nel 2020.

“Ho baciato a stampo il mio compagno e l’ho portato in braccio in acqua, come fanno tutte le coppie, non c’è stato niente di ‘oltre'”