Coppia cinese rientrata a Taiwan: il contagio dopo il viaggio in Italia....

È mistero sulla coppia cinese rientrata a Taiwan, risultata positiva al coronavirus dopo un tour di 10 giorni in Italia. Dove sono andati?

Una coppia cinese ha fatto un viaggio in Italia ed è rimasta nel nostro Paese per 10 giorni. Ora al suo ritorno a Taiwan è risultata positiva al coronavirus.

La coppia rientrata a Taiwan e le ipotesi

C’è grande fermento e timore dietro la ricostruzione del tour che è stato fatto da moglie e marito cinesi che ora sono rientrati a Taiwan e risultano essere positivi al test sul coronavirus.

Come si evince anche su Tgcom24, i due turisti dopo il loro lungo viaggio in Italia sono tornati a casa. Marito e moglie hanno 50 anni, in quarantena e ora si cercano di ricostruire tutte le loro tappe.

Secondo una prima ricostruzione la coppia è stata a Roma, ma sicuramente non si sono fermati lì andando a visitare altre città italiane. La certezza si ha sulla data di arrivo del 22 gennaio e la partenza il 1° febbraio con scalo a Hong Kong.

I due coniugi hanno sviluppato la febbre una volta di ritorno dall’Italia e i test hanno dato esito positivo. Secondo il Central Epidemic Command Center non hanno mostrato i sintomi della malattia. Secondo il Ministro della Sanità, il loro contagio è avvenuto sul volo per Hong Kong a lungo raggio: lo spazio in cabina ristretto e molte ore di volo, potrebbero aver portato all’epilogo di cui sopra.

Le persone ora infette a Taiwan sono salite a 16 e continuano le indagini per capire tutte le tappe che i due coniugi hanno toccato in questi famosi 10 giorni.