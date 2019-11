Coppia accoltellata per strada a Firenze, fermato l’aggressore: “Una lite e poi la furia”

E’ accaduto a Firenze dove una coppia accoltellata per la strada ora è in ospedale: lei lotta per la vita mentre lui è meno grave. Ma perché?

Cosa è accaduto alla coppia accoltellata a Firenze mentre passeggiava? I testimoni non hanno dubbi ma i Poliziotti ora interrogano l’aggressore.

Uomo accoltella coppia in mezzo alla strada

Grande paura nel cuore di Firenze dove una coppia di fidanzati è stata aggredita da un uomo con un coltello. Lo stesso è poi sparito nel nulla, senza lasciare tracce.

E’ accaduto questa mattina per una donna italiana di 39 anni e e il suo compagno, che era con il cane, mentre passeggiavano in totale tranquillità. Dopo aver sferrato i colpi di coltello, l’uomo è scappato ma è stato riconosciuto da un testimone che ha assistito a tutta la scena per poi riportarla agli agenti di Polizia.

La chiamata di emergenza è partita immediatamente e sul posto si sono recati 118 e inquirenti. La donna è stata trasportata in Ospedale in codice rosso ed è in gravissime condizioni mentre l’uomo sembra non avere ferite gravi.

L’interrogatorio dell’aggressore

La Polizia, grazie alla testimonianza, si è messa subito sulle tracce dell’aggressore trovandolo poco dopo e fermandolo: ora è in Caserma e lo stanno interrogando.

Nel mentre gli agenti stanno indagando su cosa possa essere successo, anche ascoltando le varie testimonianze. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’aggressione sia avvenuta successivamente ad una lite in un bar della zona, mentre facevano colazione alle 8.30.

Successivamente il tutto è proseguito in strada, con l’aggressione vera e propria: è ora da capire se i tre si conoscevano o se sia tutto nato questa mattina.