Contromano sulla superstrada si schianta contro un’auto: morta la conducente 84enne

Era entrata sulla superstrada contromano, ed è finita con violenza contro un’altra macchina che viaggiava in direzione opposta.

Lo schianto è avvenuto sulla statale Brindisi e Taranto, all’altezza di Mesagne.

Contromano sulla superstrada

L’impatto violentissimo delle auto non ha lasciato scampo all’autista del mezzo che è entrato sulla superstrada contromano.

L’incidente si è verificato sulla superstrada che collega le due città di Brindisi e Taranto, l’impatto violento tra le due auto è avvenuto all’altezza dell’uscita di Mesagne ovest.

Per la conducente di 84 anni, come riporta anche Fanpage.it, non c’è stato nulla da fare, l’anziana donna è deceduta nell’incidente.

L’altra vittima dello schianto è un uomo, che ha riportato gravi ferite in diverse parti del corpo. Portato dai soccorsi del 118 intervenuti sul luogo, all’ospedale Perrino di Brindisi, dove i medici si stanno adoperando per salvargli la vita.

Violento impatto

L’incidente è avvenuto quest’oggi alle 12.30, la donna residente a Brindisi conduceva una Fiat panda, mentre l’uomo con cui si è scontrata, viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf station wagon.

A seguito dell‘impatto violento, la donna a bordo della sua auto è deceduta, mentre l’altro conducente è stato subito trasferito all’ospedale Perrino di Brindisi, ed ora versa in gravi condizioni.

A seguito dell’incidente sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale e sanitari del 118, con gli uomini dell’Anas.

A causa dello scontro mortale, il traffico è rimasto fermo per diverse ore. Infatti sul luogo si sono effettuati i rilievi del caso per comprendere la dinamica dell’incidente.

Inoltre è stato necessario eseguire tutte le operazioni di soccorso per i conducenti coinvolti nell’incidente. Una volta che le operazioni di soccorso sono ultimate, il personale addetto ha fatto defluire le macchine deviandole verso Mesagne ovest ed est.

Al momento non si conoscono le reali condizioni dell’uomo trasportato in ospedale.