Attenzione: lo mangiano anche i bambini. Un prodotto Conad di largo consumo è stato ritirato dai supermercati: contiene frammenti di plastica dura.

Un amato prodotto Conad è stato urgentemente ritirato dai negozi perché ritenuto dalle analisi non commestibile: sono stati ritrovati frammenti di plastica all’interno.

Il Ministero della salute ha pubblicato meno di 24h fa la notifica sul sito web preposto raccomandando ovviamente la restituzione e il divieto di consumazione del prodotto oggetto del richiamo alimentare.

Il ritiro dagli scaffali è stato fatto a scopro preventivo e cautelativo poiché riguarda soltanto due lotti di prodotto della nota catena di supermercati.

Si raccomanda di controllare tra i prodotti Conad recentemente acquistati per accertarsi che non ci sia tra questi il prodotto oggetto del richiamo: in tal caso riportarlo al negozio immediatamente per restituirlo.

Pezzi di plastica nel cioccolato fondente Conad

La nota catena di supermercati Conad ha indetto il ritiro di uno dei suoi prodotti più amati con un’allerta alimentare.

Siamo solo alla prima settimana di settembre e già sono stati due i richiami alimentari che riguardano il nostro paese: ricordiamo l’allerta alimentare in merito ad una miscela di frutti rossi contaminata da Norovirus importata dalla Germania.

Il prodotto pericoloso oggetto dell’allerta è del cioccolato fondente marchiato Conad.

Nel cioccolato noir, dalle analisi di laboratorio condotte, gli addetti al controllo qualità della Conad hanno rilevato la presenza di pezzi di plastica dura.

Ovviamente questo rende il prodotto assolutamente non commestibile per i consumatori.

Ecco tutte le informazioni utili da sapere per riconoscere il prodotto pericoloso.

Il cioccolato è venduto in tavolette del peso di 100g l’una. La denominazione di prodotto è ‘Fondente Noir: Cioccolato fondente extra 72% cacao’.

I due lotti interessati hanno il codice 1330004 e 1328941. La data di scadenza o termine minimo di conservazione apposta sulla confezione è il 30/10/2021 (EAN 8003170023710).

Viene prodotto per Conad S.C. da Chocolats Halba in Svizzera nello stabilimento in via Salinenstrasse 70, a Pratteln.

La Conad raccomanda ai clienti che hanno acquistato questo cioccolato di restituirlo subito al punto vendita appartenente alla catena di supermercati più vicino.

Senza esibire lo scontrino potranno sostituirlo oppure essere immediatamente rimborsati.