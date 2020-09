Il Premier Conte ha sottolineato di aver un atteggiamento

“molto laico: non è Mes sì-Mes no a prescindere. Stiamo elaborando dei progetti, elaboriamoli, vediamo cosa serve alla sanità”.

Pertanto, se necessario, Conte proporrà una soluzione alle Camere:

Dal palco della Festa dell’Unità a Modena il Premier Conte ha argomentato di tutti i temi più “caldi” dell’agenda politica.

In occasione dell’intervento a Modena il Premier Conte ha sottolineato che l’Esecutivo ha l’obbligo, il dovere morale, di portare il Recovery Plan a casa.

ha sottolineato lo stesso Conte.

Il Recovery plan italiano sarà forte e robusto, con l’obiettivo di avviare riforme strutturali.

E’ necessario che dietro al Recovery Plan ci sia un progetto per il Paese anche sul fronte delle infrastrutture, del lavoro e dell’eliminazione delle diseguaglianze.

“Non possiamo solo ‘drogare’ il mercato del lavoro.

Abbiamo iniziato a dosare le misure, incentivi di detassazione per chi cerca di far tornare i lavoratori in azienda, misura del 30% di decontribuzione per imprese che hanno lavoratori al Sud perchè il Sud sta soffrendo di più”.