Ristori, Conte pronto a stanziare 645 milioni ai gestori di attività commerciali

Inoltre il premier Conte promette ulteriori fondi in arrivo a gennaio con un nuovo decreto per aiutare chi non è ancora stato risarcito.

La situazione in Italia, così come nel resto del mondo, resta molto difficile a causa della pandemia ancora in atto. Ad esprimersi sulla vicenda il premier Giuseppe Conte il quale ha voluto fare un punto sulla situazione.

Conte avrebbe definito le nuove restrizioni dolorose ma necessarie

Secondo il premier, infatti, c’è molta preoccupazione che la curva di contagi nel corso delle vacanze natalizie possa crescere ancora di più. Per questo motivo, come abbiamo visto nel nuovo Dpcm, le misure di sicurezza sono state rinforzate aggiungendo nuove restrizioni.

Ricordiamo, infatti, come tutta Italia durante il periodo festivo passerà a zona rossa per ridurre al minino gli spostamenti dei cittadini.

Alle nuove restrizioni, definite dolorose ma necessarie dal premier, si sommerà l’arrivo di ristori immediati. Nello specifico il presidente del consiglio farebbe riferimento ai 645 milioni da erogare in favore dei gestori di attività commerciali.

In arrivo ristori per i titolari delle attività commerciali

Sono molti i commercianti i quali, infatti, a causa della situazione pandemica che va avanti da marzo sono stati costretti ad abbassare definitivamente le saracinesche.

“Le Misure restrittive e aiuti economici devono viaggiare insieme. Chi subisce danni economici deve essere subito ristorato. «con nuovo decreto ristori provvederemo a compensare perdite anche agli altri operatori che non riusciamo ora a ristorare, con interventi perequativi”.

Come spiegato dallo stesso premier, inoltre, i soldi agli aventi diritto arriveranno direttamente sul conto corrente. Per tutti coloro, invece, che non saranno rimborsati nel corso di questo mese Conte promette interventi il prima possibile.

Non resta, quindi, che aspettare nell’arrivo degli aiuti per tutti i commercianti per i quali, come predetto, sono stati messi a disposizione 645 milioni utili sicuramente per una ripartenza.