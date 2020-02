Femminicidio: dopo gli ultimi casi di omicidi di donne avvenuti in poche ore in Italia Conte si è pronunciato sostenendo che il codice rosso diventerà più efficace.

Conte ha scritto su Facebook in merito al femminicidio facendo riferimento ad una strage.

Sei donne uccise in sette giorni

Il presidente Conte ha commentato il boom di casi di femminicidio avvenuti negli ultimi giorni in Italia, facendo riferimento ad una vera e propria strage.

Ad essere interessate regioni del sud e regioni del nord. In una sola settimana sei donne, madri, figlie, mogli, sorelle, sono state brutalmente uccise da compagni oppure ex. Benché il numero complessivo degli omicidi in Italia sia diminuito, il numero di femminicidi è, invece, miseramente salito. Come si legge su Repubblica, il premier ha continuato:

“Le donne continuano a essere vittime di violenze, di sopraffazioni, di vecchi retaggi culturali, ancora oggi capillarmente diffusi e spesso “giustificati” dal troppo amore. Ma l’amore non uccide, non mortifica, non fa mai male”.

Il codice rosso

Per questa crescita esponenziale dei femminicidi, Conte ha deciso di varare il Codice Rosso da mettere al servizio delle donne che subiscono violenza. In questo modo, avranno a disposizione un canale privilegiato e, sicuramente, più veloce per uscire dal tunnel della violenza.

Un codice che dovrà, però, essere reso più efficace ed efficiente. Le azioni vanno compiute non solo sul piano normativo ma anche con i fatti. La violenza sulle donne, per il premier, va estirpata sui banchi di scuola con dei cicli di incontri che abbiano come obbiettivo quello di diffondere la cultura del rispetto. Sensibilizzare alunni e famiglie dovrebbe rendere più facile la lotta alla violenza sulle donne.