Conte Bis, la nuova squadra di Governo e il Giuramento alle ore 10

Oggi giuramento alle ore 10 per il Conte Bis, che nella serata di ieri ha presentato i nomi dei nuovi Ministri. Vediamo insieme i dettagli

La nuova lista dei Ministri del Conte Bis spacca in due l’Italia ma alle ore 10 è tutto pronto per il Giuramento davanti al Presidente Mattarella.

La nuova formazione di Governo

Nel pomeriggio tardi ieri Giuseppe Conte ha sciolto la riserva ed ha accettato l’incarico da parte del Presidente della Repubblica. Un nuovo Governo giallorosso oggi farà Giuramento alle ore 10 e attende la fiducia delle Camere:

“dedicheremo le nostre migliori energie, le nostre competenze, la nostra passione a rendere l’italia migliore nell’interesse di tutti i cittadini”

Nomi che hanno diviso l’opinione pubblica a metà, come Luigi Di Maio come Ministro degli Esteri, Luciana Morgese al Viminale, Gualteri all’Economia e Fraccaro come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente della Repubblica ha commentato in maniera netta:

“c’è una maggioranza parlamentare e si è formato un governo. nei prossimi giorni si presenterà alle camere per chiedere la fiducia e presentare il programma”

La nuova squadra di Governo è formata 14 uomini e 7 donne, di cui 10 del M5s – 9 del Pd – 1 di Leu e un tecnico. Subito dopo il Giuramento di oggi si terrà una riunione dell’esecutivo.

Nei giorni successivi si passerà alla nomina di tutti i sottosegretari e viceministri. Lunedì si andrà davanti alla Camera per chiedere la fiducia mentre martedì al Senato.

Le parole di Matteo Salvini

Il Leader della Lega commenta e fa una panoramica su quanto sta accadendo:

“un governo nato tra parigi e berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali”

Evidenziando che come opposizione lavorerà ancora più di prima: