Coronavirus, segnali positivi: cala il numero dei contagi

Contagi da coronavirus in frenata: 149 i guariti e 52 i decessi

Martedì l’incremento dei malati è stato del 16% a fronte dell’aumento del 50% registrato lunedì.

Nella Capitale è risultato positivo un poliziotto, ma si esclude un focolaio nella provincia di Roma.

Allo Spallanzani sono ricoverati 11 pazienti: tutte hanno un “legame epidemiologico” col Nord Italia e due hanno la polmonite.

Questa sarà effettivamente la settimana decisiva per capire il trend dell’epidemia su tutto il territorio nazionale.

Nelle Marche si è verificato un secondo caso, un sessantenne con malattia pregressa.

Roberto Burioni, virologo dell’ospedale San Raffaele di Milano ha commentato:

«In questo momento in realtà siamo all’inizio di un’epidemia e sono giorni decisivi nei quali si potrà stabilire se siamo stati capaci di contenere l’epidemia o comunque di rallentarla”.

Per il momento non ci sono farmaci e neppure il vaccino per il coronavirus, ma si fa affidamento su due armi: l’isolamento e la diagnosi che permette di distinguere coronavirus da un’influenza.

Il coronavirus è una patologia infettiva che si trasmette attraverso i contatti sociali, per questo è necessario mantenere la giusta distanza di sicurezza, il droplet.

Coronavirus: allo Spallanzani sono ricoverati 11 casi positivi al coronavirus

Sono undici i casi positivi ricoverati allo Spallanzani, compresa anche la coppia cinese.

È quanto sottolinea l’Ansa:

“Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio”.

Sono inoltre tuttora ricoverati un giornalista, l’agente di polizia, il nucleo familiare residente a Fiumicino, una donna della provincia di Cremona, una sarda e un giovane allievo vigile del fuoco del’87/mo corso.

Coronavirus a Milano: due Magistrati di Milano risultati positivi

A Milano sono risultati positivi due Magistrati, uno della Sesta sezione civile e l’altro della sezione Misure di prevenzione.

Il Presidente del Tribunale milanese Roberto Bichi ha sottolineato:

“Non stanno male”,

ma sono stati trasportati all’ospedale.