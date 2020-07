Via libera del Consiglio dei Ministri a scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro

Come annunciato da fonti ministeriali, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libero ad uno scostamento di Bilancio da 25 miliardi di euro, che è stato aumentato dall’iniziale ammontare di 20 miliardi di euro.

La riunione era stata preceduta da un lungo vertice dei capidelegazione e responsabili economici di maggioranza con il Premier Conte.

Buona parte dei fondi sarà destinata alla Cassa Integrazione Covid, agli enti locali e agli incentivi alle imprese per le assunzioni.

Il vice di Gualtieri, Antonio Misiani, ha spiegato che si sta ragionando ad una serie di

“incentivi alle imprese che riportano al lavoro i dipendenti in cassa integrazione perché la via maestra non può essere la cassa all’infinito”.