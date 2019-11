Chi è e quanto guadagna un Consigliere Regionale

Stipendio del consigliere regionale: a quanto ammonta?

Organo legislativo rappresentativo di ogni Regione, la figura del consigliere regionale è prevista dall’articolo 121 della Costituzione della Repubblica.

Come gli altri organi aventi rilevanza costituzionale anche colui che siede al consiglio della Regione svolge la funzione legislativa.

Da chi viene eletta questa figura? La legge stabilisce i motivi di incompatibilità e conflitto d’interesse.

I consiglieri regionali restano in carica ben 5 anni e la legge statale fissa il tetto minimo e massimo delle indennità spettanti.

La determinazione dell’ammontare dello stipendio dei consiglieri regionali è lasciata all’autonomia decisionale della Regione.

Che cosa fa e come diventarlo

Come anticipato in premessa il consigliere regionale è un Membro del Consiglio regionale, eletto direttamente dal popolo, senza alcun vincolo di mandato, proprio come i parlamentari.

I consiglieri regionali espletano una funzione legislativa:

presentano proposte di legge e atti amministrativi,

possono chiedere interrogazioni e interpellanze alla Giunta sulle questioni di rilevanza regionale,

stabiliscono l’ordine del giorno e le priorità da perseguire.

Per entrare all’interno è necessario essere eletti alle elezioni della propria Regione.

Per essere eletti occorre essere maggiorenni e avere una condotta ineccepibile.

L’ammontare dei consiglieri regionali dipende dalla popolazione residente di ogni Regione ed è sancito dallo statuto regionale.

Il numero di consiglieri varia da un minimo di 20 ad un massimo di 80 nelle Regioni a statuto ordinario, mentre da 35 a 70 nelle Regioni a statuto speciale.

Quanto guadagna un consigliere regionale?

Un consigliere regionale arriva a guadagnare fino a 13 mila euro lordi al mese, esattamente come il Presidente della Regione.

Si parla erroneamente di stipendio, in realtà si dovrebbe parlare correttamente di “indennità”; il cui ammontare è definito negli statuti di ogni Regione.

I consiglieri regionali hanno diritto all’indennità di carica, alla diaria e al rimborso delle spese connesse allo svolgimento degli incarichi.

In totale l’indennità percepita dal consigliere regionale ammonta da 10.000 a 13.000 euro.