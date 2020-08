Conosci le fantastiche proprietà dell’Olio essenziale di Arancio dolce?

L’olio essenziale di Arancio dolce possiede fantastiche proprietà benefiche per la cura del tuo corpo: pelle e capelli saranno rigenerati, ma non solo. Scopri come usarlo al meglio.

L’olio essenziale di arancio dolce ha delle fantastiche proprietà benefiche utili a curare soprattutto pelle e capelli: scopri come usarlo al meglio.

Si ottiene dalla distillazione delle foglie e della scorza dell’arancio, il gusto è fruttato, rinfrescante e dolce.

Prodigioso per la pelle e non solo, è un tocca sana anche per i capelli!

La pelle sarà rigenerata, elastica e luminosa mentre i capelli profumati e le doppie punte un lontano ricordo.

Fa bene, come mangiare il mango, al tuo intestino irregolare: andrai finalmente di corpo senza problemi sentendoti molto più sgonfia e meno costipata.

Scopri tutte le proprietà benefiche di quest’olio profumato.

Le proprietà benefiche: come usarlo

Gli olii essenziali hanno delle ottime proprietà curative e utilizzarli spesso è un ottimo metodo per prevenire malanni e problematiche di vario tipo.

La pianta da cui si estrae l’olio essenziale di arancio dolce si chiama Citrus Sinensis Dulcis e ha origini asiatiche.

Quest’olio trova largo uso e impiego specialmente nella cosmetica perché si rivela un alleato portentoso per combattere gli inestetismi dermatologici.

Ottimo anche contro i disturbi digestivi se affiancato ad una tisana depurativa al finocchio e particolarmente efficace anche contro la stitichezza e il meteorismo.

Se lo si assume per via orale è bene adoperarlo in dosi minime e dietro controllo del vostro medico curante per non incappare in fastidiosi effetti collaterali dannosi per la vostra salute.

Gli effetti benefici per la pelle sono molti:

combatte l’invecchiamento cellulare rendendo la pelle meno rugosa e più levigata

dall’effetto elasticizzante aiuta la pelle a rimanere giovane e luminosa

ha un effetto parzialmente astringente ed è quindi adatto alle pelli grasse che necessitano di ritrovare l’equilibrio sebaceo

utile per combattere la cellulite, rassoda le zone maggiormente colpite dalla buccia d’arancia

Applicate 2-3 gocce in un barattolino di crema idratante neutra e usatela la sera prima dormire, gli effetti saranno evidenti già dopo 1 settimana.

Aggiungete 2 gocce di quest’olio allo shampoo neutro che utilizzate normalmente per lavare i vostri capelli per ricostituire la corposità dei capelli rovinati e sfibrati.

Importante sapere che non va mai applicato sulla pelle prima di esporsi al sole, si consiglia infatti di usarlo la sera prima di andare a dormire.