TEST psicologico: cosa vedi? Rivela lati di te nascosti

Conoscere se stessi è importante per avere consapevolezza delle nostre scelte e per prendere in mano le redini della nostra vita

La conoscenza di noi stessi è un percorso lungo e non privo di ostacoli. Questo semplice test visivo ha lo scopo, senza alcuna valenza scientifica, di fare luce sui tratti distintivi del nostro essere.

Conoscere se stessi test

E’ importante avere una chiara visione dei nostri pregi e difetti. Questo ci permette di affrontare con maggior consapevolezza ogni situazione e soprattutto di prendere tempestivamente in mano le redini della nostra vita.

Osserva con attenzione l’immagine in evidenzia e rispondi d’istinto alla seguente domanda: cosa hai notato per primo? Di seguito i profili corrispondenti:

1. Volto di un signore anziano

Se la prima cosa che ti è balzata agli occhi è il volto di un signore anziano questo significa che sei una persona con i piedi a terra.

Dalle esperienze, sai cogliere tutte le lezioni che la vita ti offre. Non importa se devi affrontare tanti ostacoli per raggiungere i tuoi obiettivi, sei consapevole che questo consente la tua crescita personale.

2. Un uomo con l’armatura

Se hai notato un uomo con l’armatura, significa che prosegui dritto per la tua strada e non importa ciò che gli altri pensano delle tue scelte: il tuo obiettivo è raggiungere la felicità.

Sei solare e divertente: credi che l’ottimismo sia la chiave per vivere al meglio la vita e godersi appieno ogni momento.

3. Persone danzanti

Se la tua attenzione è stata catturata dai ballerini, significa che sei una persona che sa donare amore. Non ami affatto litigare e trovi sempre il modo per non discutere con le persone a te più care.

Il tuo grande pregio? Sai ascoltare gli altri e dare loro sempre giusti consigli.

N.B: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità ed intrattenimento.