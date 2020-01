Il vero amore lo si fa parlando. Il legame emotivo è superiore a quello fisico

La connessione emotiva in un rapporto a due è fondamentale, perché parlarsi è il primo step per creare un rapporto duraturo.

L’importanza della connessione con il proprio partner: perché è così essenziale?

L’importanza della connessione emotiva

La connessione emotiva in un rapporto a due è fondamentale. Possederla vuol dire potersi rivolgere al proprio partner, sapendo di poter sempre contare su di lui.

La connessione nelle emozioni aiuta anche la sfera emotiva: essere empaticamente legati migliora la sfera intima e il rapporto fisico con il proprio partner.

Alla base del rapporto non deve mai mancare il rispetto, che si dimostra non solo per il proprio compagno in quanto tale, ma per lui/lei come persona. Il rispetto che si regala contribuirà anche a farsi sentire apprezzati.

Un passo importante nella crescita di una relazione è certamente la possibilità di fare conversazioni profonde che mostreranno quanto ci si possa trovare in sintonia con un’altra persona, passando da argomenti leggeri ad altri, inevitabilmente più seri.

La connessione emotiva aiuta a manifestare meglio i propri stati d’animo, senza rischiare di restare imbrigliati nelle proprie paure. Un legame basato sulla fiducia e sulla sicurezza è alla base di una relazione stabile e duratura.

Non importa quanto si possa discutere o litigare, il partner resterà sempre lì, perché si è creato un legame forte.

Una relazione intima stabile aiuta anche a sentirsi meglio: il nostro corpo, infatti, rilascia un ormone chiamato ossitocina in grado di migliorare l’umore.

Quest’ormone aiuta anche a ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e ridurre il cortisolo.

Come creare una connessione?

La connessione emotiva aiuta anche l’aspetto ludico della relazione, perché le persone legate emotivamente si divertono molto di più insieme.

Per creare un tale legame, innanzitutto, bisogna parlarsi e confrontarsi. Raccontarsi obiettivi e sogni aiuterà a rafforzare il rapporto.

Corteggiarsi e cercarsi ogni giorno, come fosse il primo, è un altro aspetto fondamentale per tenere sempre vivo il legame e far sì che duri nel tempo.