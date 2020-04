Congiunzione astrale, Giove con Saturno e Marte: come ammirare il fenomeno?

In arrivo un nuovo fenomeno astronomico, una congiunzione particolare tra la luna splendere con Giove, Saturno e Marte. Come possiamo ammirarla?

Il 2020 è sempre più ricco di fenomeni astronomici come superlune o asteroidi, l’ultimo in arrivo è una congiunzione particolare. Il fenomeno sarà visibile sia nella serata del 15 aprile, che in quello del 16 poco prima dell’alba. Potremo ammirare una congiunzione tra la Luna Giove, Saturno e Marte.

Il nuovo fenomeno astronomico

Il fenomeno di allineamento tra il nostro satellite e gli altri pianeti, dipendono da una questione di prospettiva. Non saranno vicini ma semplicemente allineati, mantenendo le dovute distanze.

Il tutto è iniziato con l’allineamento tra la luna e Giove, verso l’orizzonte sud-est attorno alle 3. Il nostro satellite è in fase calante. Possiamo utilizzare semplicemente un telescopio e potremo ammirare Giove è proprio dopo l’alba, momento migliore in quanto il pianeta apparirà al massimo sopra l’orizzonte. Potremo anche ammirare quattro lune del pianeta cioè Io, Europa, Ganimede e Callisto.

Successivamente dal 15 aprile in poi, si aggiungerà anche Saturno tra le e 3:30 fino alle 6. Avremo quindi la Luna calante, Saturno e Giove che sarà ben visibile dopo le 5 del mattino. Infine si aggiungerà anche Marte, verso l’orizzonte est-sud-est subito dopo le 4 del mattino.

Un evento molto raro e affascinante

Questo fenomeno accade all’incirca ogni 20 anni, infatti l’ultima si ha avuto nel 2000, anche se quest’anno si ripeterà il 21 dicembre, rendendo questo fenomeno del tutto straordinario ed irripetibile.

Inoltre Giove e Saturno saranno piuttosto ravvicinati, cosa che supererà la congiunzione più ravvicinata tra i due pianeti dall’anno 1623. Ora vedremo una congiunzione che vedrà altri due protagonisti cioè la luna e Marte, evento che comunque non rende meno spettacolare questo allineamento.