Congelare le melanzane: il trucco per farlo facilmente sia da cotte che...

Sai congelare le melanzane nel modo corretto? Svelato il trucco infallibile per congelarle sia cotte che crude e averle sempre pronte all’uso.

Sei certa di congelare bene le melanzane? Scopri il trucco per farlo in modo semplice sia crude che cotte o anche ripiene.

In freezer possono durare anche 10 mesi se congelate senza aggiunta di altri ingredienti

Le melanzane si trovano tutto l’anno ormai ma congelare quelle estive è sempre l’idea migliore:

sono più saporite

hanno meno semi in estate

potrete utilizzarle in qualunque momento dell’anno, sono pronte all’uso

Non è facile congelarle senza che si attacchino fra loro formando una massa senza forma: si mischiano e congelandole non potrai “estrarne” poche alla volta.

Scopri qual è il trucco infallibile per congelare le melanzane al meglio.

Come congelare le melanzane: il trucco infallibile

Il trucco per congelare le melanzane nel modo giusto è riporle in freezer in due momenti.

Un primo momento stese su un vassoio per 2-3 ore e poi, dopo averle riposte nei sacchetti, definitivamente in freezer.

Un’altra accortezza che devi avere è lo sbianchimento che impedisce agli enzimi nella verdura di iniziare la maturazione.

Come sbianchire le melanzane

Il processo di sbianchimento della verdura consiste nel cuocerle 1 minuto in acqua bollente e poi stoppare la cottura immediatamente.

Ecco cosa dovete fare:

Per sbianchire le melanzane dovete far bollire una pentola di acqua con 2 cucchiai di limone. Nel frattempo lavate e tagliate le melanzane a tocchetti e preparate una grande bacinella con acqua fredda e ghiaccio. Quando l’acqua bolle buttateci le melanzane e cuocetele per 1 minuto. Scolatele e mettetele nella terrina con l’acqua e ghiaccio. Lasciatele in ammollo per almeno 5 minuti e se l’acqua diventa tiepida passatele anche sotto acqua fresca corrente. Scolate e strizzatele bene.

Come congelare le melanzane dopo lo sbianchimento

Che siano ancora crude e solo sbianchite, oppure cotte in padella o al forno non importa: il procedimento per congelarle è sempre il medesimo.

Ecco cosa dovete fare:

Prima dovete stendere le melanzane, crude o cotte, su una teglia e riporle 2-3 ore in freezer. In questo modo iniziate la fase di congelamento “indipendente” senza che si attacchino una all’altra formando una palla unica. Poi tiratele fuori e mettetele in un sacchetto adatto al freezer oppure in un contenitore. Congelatele per 8-10 massimo.

Se le avete cotte e unite ad altri ingredienti come formaggio o altri alimenti come ad esempio nelle polpette di melanzane al massimo potranno essere conservate per 1-2 mesi.

