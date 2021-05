Congelare i cibi: quali alimenti non si conservano bene nel freezer

Congelare i cibi solitamente avviene senza troppi problemi, inoltre questa pratica aiuta a combattere lo spreco di cibo.

Tuttavia, alcuni tipi di frutta, verdura o altri alimenti non rispondono altrettanto bene a tali temperature fredde. Vediamo quali alimenti non dovremmo mettere nel congelatore.

La surgelazione è un metodo di conservazione dei cibi convenienti perché li raffredda tra -12 ° C e -18 ° C. Questa temperatura molto bassa cristallizzerà l’acqua presente nel cibo e quindi rallenterà notevolmente il suo deterioramento.

Metteremo quindi nel congelatore carne , pesce, piatti che abbiamo cucinato. Ma quali alimenti non dovrebbero essere congelati perché non sopportano il freddo?

Anguria e melone

Questi due frutti sono pieni d’acqua. L’ anguria è composta per oltre il 90% e il melone per quasi il 90%. Anch’essi fatti di fibra, questi due frutti sono quindi complicati da congelare. Infatti l’acqua presente si solidificherà e durante lo scongelamento evaporerà parzialmente o uscirà dal frutto. Il risultato è un’anguria morbida, che avrà perso la sua consistenza.

Cetrioli, pomodori e verdure

Il cetriolo è un ortaggio composto per oltre il 95% da acqua, e come in altri casi è possibile che non tolleri lo scongelamento. Inoltre, la pelle del cetriolo si attaccherà alla sua polpa e diventerà più complicato sbucciarlo dopo il congelamento.

Per i pomodori , è lo stesso principio, se li congeli, perderanno densità, consistenza e soprattutto gusto. In questo caso meglio farne della salsa di pomodoro che si congela perfettamente.

Formaggi molli

I formaggi freschi e gli yogurt, come i formaggi molli, non devono essere conservati a una temperatura troppo bassa. Yogurt e preparati liquidi perderanno densità e diventeranno grumi quando scongelati. I formaggi a pasta molle, come la ricotta o il camembert, non si congelano bene perché si saturano d’acqua. Dopo lo scongelamento, avranno perso la loro forma, la loro consistenza, ma anche il loro gusto.

regole di base del congelamento

Non mettere mai un contenitore di alluminio nel congelatore. Niente più lattine nel congelatore, è un materiale che arrugginisce a contatto con l’umidità, e ce n’è tantissima nel tuo congelatore!

Congelare i cibi: regole di base

Per conservare le verdure come: cavoli o carote, meglio cuocerle in bianco o con delle preparazioni, questo farà in modo a che si conservino meglio e in più saranno pronti per l’uso.

