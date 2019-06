Uccide i suoi 5 figli, riceve la condanna alla pena di morte: la moglie si oppone ‘Non uccidetelo’, l’agghiacciante motivo

Condannato a morte per aver ucciso i suoi cinque figli, la moglie implora i giudici della Corte di rivedere la condanna e non ucciderlo. L’agghiacciante motivazione

Dopo un processo lungo 5 anni, è arrivata la condanna per Timothy Jones, l’uomo che nel 2014 uccise senza alcuna pietà i suoi 5 figli, accusando quello di sei anni di ‘complotto’ contro la sua persona.

L’uomo, ritenuto schizofrenico e incapace di sostenere un processo, vagò per oltre 9 giorni con i corpi dei piccoli chiusi in sacchi della spazzatura nella sua auto per poi scaricarli su di una collina in Alabama.

A smascherare Timothy Jones alcuni poliziotti di un posto di blocco insospettiti dal terribile odore dei corpi putrefatti che aveva ormai impregnato l’abitacolo dell’autovettura.

Tomothy Jones condannato a morte, la moglie ‘Salvatelo’

A seguito delle sue terribili e indicibili azioni, Timothy Jones, 37 anni, è stato condannato a morte dal Tribunale del South Carolina.

Dopo la condanna, l’inaspettata richiesta della sua ex moglie, Amber Kyzer, verso l’ex marito, definito dal giudice ‘un mostro’.

La Signora Kyzer, ha chiesto alla corte del South Carolina di rivedere la condanna del marito e di non ucciderlo.

La donna chiede, quasi implora di risparmiarlo in quanto nonostante non avesse avuto ‘nessuna pietà’ nei confronti dei suoi figli, loro l’amavano profondamente, e sarebbe stato questo il loro volere: