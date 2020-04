Concorsi Scuola, Ministra Lucia Azzolina ha inviato i testi dei bandi ai Sindacati

Concorsi Scuola, in arrivo i testi dei bandi entro fine aprile

In arrivo i Concorsi della Scuola: la Ministra Lucia Azzolina ha inviato i testi dei bandi ai Sindacati, ed entro la fine del mese di aprile dovrebbero essere pubblicati in Gazzetta ufficiale.

L’emergenza Coronavirus non ha fermato l’iter ma le prove potranno svolgersi solo in condizioni di sicurezza.

Il MIUR vorrebbe assumere a settembre almeno i precari del concorso straordinario, ma il rischio è di creare il caos ed i sindacati sono già sul piede di guerra.

Concorso scuola, in arrivo il bando per l’assunzione dei Docenti

Il Ministero dell’Istruzione sarebbe tornato a bandire nuovi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato per oltre migliaia di insegnati, per scuole di ogni ordine e grado.

Al momento non si sa ancora se e quando si terranno i Concorsi per gli insegnanti.

Difficilmente si potrà partire prima del prossimo autunno, ciò potrebbe non valere per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria.

Entro la fine di aprile dovrebbe essere pubblicato un bando per assumere Docenti della scuola dell’infanzia e della primaria, che consentirà di assumere più di 10 mila nuovi insegnanti.

Scuola, Concorso infanzia e primaria: requisiti di accesso

Entro i prossimi dieci giorni dovrebbe essere pubblicato il bando di concorso per la scuola dell’infanzia e la primaria.

Lunedì 20 aprile è fissato un incontro tra ministero dell’istruzione e rappresentanze sindacali, prima della pubblicazione del bando.

Anche se non è stato ancora pubblicato il Bando sulla G.U. i requisiti di accesso al concorso infanzia e primaria dovrebbero essere gli stessi di quelli dei bandi precedenti.

I candidati dovranno essere in possesso della laurea in Scienze della formazione o di un diploma magistrale con valore di abilitazione conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (o un titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).

Per i posti di sostegno, oltre ai titoli su menzionati, si dovrà essere in possesso anche del titolo di specializzazione in sostegno conseguito ai sensi della legge.