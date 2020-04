Subito dopo l’uscita dal reality show, una protagonista del GF Vip 4 si sarebbe rivolta ad un personaggio influente della sfera politica. Il sito di gossip Dagospia lancia uno scoop incandescente.

Le amicizie, anche quelle politiche, influiscono molto nel mondo dello spettacolo: al Grande Fratello Vip come nel resto dei programmi tv. La vicinanza ad un personaggio politico influente vale parecchio, sicuramente più di un buon curriculum vitae.

Ma cosa non si farebbe per entrare nelle grazie di un big della politica? Anche i concorrenti del GF Vip 4 non sono estranei a questo tipo di privilegi e sembrerebbe che uno di loro custodisca una ricca agenda telefonica.

Dagospia smaschera il torbido mondo del reality show

Stiamo parlando dell’informatissimo sito di gossip e rumors Dagospia, dietro il quale si cela l’irriverente giornalista romano Roberto D’Agostino. Stando all’ultimissimo scoop di Dagospia, una concorrente del Grande Fratello Vip 4 avrebbe cercato di contattare un noto politico italiano, subito dopo la sua eliminazione dalla casa di Cinecittà.

L’indiscrezione è stata divulgata in modalità anonima da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia. Riportiamo testualmente le parole di Candela:

“La concorrente del Grande Fratello appena uscita dalla casa ha cercato di contattare un noto politico. Di chi stiamo parlando e soprattutto perché?”

Che le conoscenze politiche fossero un malvezzo italico, è un fatto ormai assodato. Ma il pubblico del Grande Fratello Vip non avrebbe mai immaginato che anche le star del reality show di Canale 5 avessero le loro amicizie con i potenti della politica.

Con un pizzico di malizia, il giornalista Giuseppe Candela l’ha buttata lì, insinuando il dubbio tra gli appassionati del format Mediaset. E come ben sanno i lettori di Dagospia, raramente Roberto D’Agostino & company si sbagliano.

Adesso non resta che rispondere all’indovinello proposto da Candela: chi sarà mai la concorrente del GF Vip 4 che gode di qualche buona conoscenza tra i partiti politici? Si tratta forse della vincitrice Paola Di Benedetto? Oppure di Rita Rusic o Valeria Marini? Le protagoniste sono una ventina e altrettanti i sospetti.