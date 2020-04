Il Concerto Primo Maggio torna anche quest’anno, nonostante il lockdown, e lo spettacolo si articolerà in due eventi da non perdere, a Roma e a Taranto

Scopriamo come assistere al Concerto Primo Maggio, in questo momento d’emergenza sanitaria che l’Italia sta vivendo. Conosciamo insieme tutti i dettagli relativi ai conduttori, agli artisti e agli ospiti che rallegreranno e riempiranno di musica la festa del lavoro.

Cambia la formula degli eventi

L’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 ha reso necessaria la sospensione o il cambio di formula di numerosi eventi, anche di quelli segnati da una grande risonanza mediatica nazionale e internazionale.

Come evidenziato da SkyTG24, tra questi compaiono l’Eurovision Song Contest che, costretto a mutare formula, sarà sostituito dall’evento “Eurovision: Europe Shine A Light”; e anche il concerto “Uno Maggio Libero e Pensante” di Taranto e il Concerto del Primo Maggio a Roma.

Concerto Primo Maggio a Roma

Le celebrazioni della festa del lavoro non saranno annullate per via del Coronavirus, ma le manifestazioni correlate subiranno una rimodulazione, come nel casto di molti altri eventi, che avrebbero dovuto avere luogo dal mese di marzo fino a oggi.

A tal proposito, il Concerto del Primo Maggio a Roma, il cui titolo sarà “Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro”, si mostrerà sotto una veste inedita.

L’organizzazione ha previsto per quest’anno 2020 il cambio di location, che non sarà più l’attesissima Piazza di San Giovanni in Laterano, ma l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Tale sede verrà accompagnata da altre location sparse per l’Italia.

Al timone dell’evento vi sarà, per il terzo anno consecutivo, la conduttrice Ambra Angiolini, che tornerà a presentare l’evento, in onda venerdì 1° maggio 2020, dalle ore 20.00 alle 24.00, su Rai Tre e su Rai Radio 2.

Tra gli artisti e ospiti che si esibiranno compaiono i celebri Vasco Rossi, Zucchero, Irene Grandi e Lo Stato Sociale.

Concerto Primo Maggio a Taranto

Anche a Taranto si è deciso di non annullare la celebrazione della festa del lavoro, una ricorrenza molto sentita dalla città, che anche quest’anno non vuole zittire la sua voce a favore dei diritti dei cittadini.

Il “Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti”, assieme ai direttori artistici, Michele Riondino, Roy Paci e Diodato, ha deciso di modificare il programma e tutti i dettagli relativi alla Concerto del Primo Maggio a Taranto.

Come riportato da Repubblica, il comitato ha stabilito di non spostare il concerto dalla piazza allo streaming, “perché la potenza di urlare da quel palco “Taranto” e sentirsi rispondere “Libera” è qualcosa che nessun streaming potrà mai restituire”, come dichiarato da Riondino.

Per questo motivo, il 1° Maggio, sul sito liberiepensanti.it e sui canali social ufficiali si susseguiranno interventi politici e sociali, che racconteranno la città e le sue sfide.

Tanti anche gli interventi artistici, come quelli di Samuel, Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Elio Germano, Vinicio Capossela, Piero Pelù, Brunori Sas, Niccolò Fabi, Negramaro, Coma_Cose, Mama Marjas, Gabriella Martinelli, Elisa, Zerocalcare, Carolina Crescentini, Ghemon, Fabio Rondanini, personalità che si impegneranno a fare da megafono a queste istanze. Saranno presenti anche Andrea Segre con il suo documentario su Marghera, Chef Rubio e lo scrittore Cosimo Argentina.

Verrà trasmesso anche un docufilm, prodotto da Pulse Films in collaborazione con Indiana Production, realizzato da Giorgio Testi, Francesco Zippel e Fabrizio Fichera: il prodotto è costituito da un racconto mediante le immagini, che sarà anticipato con delle clip sul sito e sui canali social ufficiali, per poi essere trasmesso in versione integrale su La7, dopo Propaganda Live di Zoro.