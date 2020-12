Concerto di Natale 2020, anticipazioni: tutti gli attesissimi ospiti

Scopriamo insieme tutte le novità sull’evento e i nomi degli attesissimi ospiti che calcheranno il palco durante lo show.

Nella sera del 24 dicembre 2020, andrà in onda in prima serata su Canale 5 un imperdibile evento che la bellissima e talentuosa Federica Panicucci si troverà a condurre.

Si tratta del Concerto di Natale, spettacolo ormai giunto alla sua 28esima edizione. Ogni anno seguitissimo dal pubblico di Mediaset, si prospetta che nel 2020 lo sarà ancora di più.

Molti italiani, infatti, si ritroveranno a celebrare il Santo Natale in solitudine o in ogni caso nella propria abitazione per via del lockdown.

Mediaset ha così pensato di tenere compagnia agli italiani con ospiti d’eccezione, presentati dalla nota conduttrice.

Anticipazioni Concerto di Natale: conduzione e obiettivi

Il Concerto di Natale 2020 sarà un evento a scopo benefico e solidale. Tutti potranno donare e i fondi verranno devoluti in beneficenza.

La conduzione dello show è stata affidata a Federica Panicucci, che avrà modo di accogliere anche Don Davide Banzato.

A differenza delle precedenti edizioni, quella del 2020 non avrà pubblico, a causa delle restrizioni imposte dal Governo per il contenimento del virus.

Saranno in tantissimi, però, a seguire l’evento da casa, sintonizzandosi in prima serata su Canale 5.

Anticipazioni Concerto di Natale: tutti gli ospiti dell’evento

Federica Panicucci accoglierà attesissimi ospiti come gli artisti Antonino, Arisa, Malika Ayane ed Emma Marrone.

E ancora Roby Facchinetti, Aida Garifullina, Dotan e Andrea Griminelli. Attesissimi anche Hong-Hu Ada, Amy MacDonald, Moreno, Nek, Ron, Tosca e Renato Zero.

Nel corso dello show, verranno intonati brani religioni come l’Ave Maria e note canzoni natalizie come Jingle Bells. Il divertimento è assicurato da Mediaset!

Per scoprire cos’altro accadrà al Concerto di Natale 2020, non rimane che sintonizzarsi nella sera del 24 dicembre 2020 su Canale 5.