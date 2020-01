Conad Auchan, 817 licenziamenti: l’ira dei lavoratori lombardi

Doccia fredda per i lavoratori Conad Auchan con la notizia di 817 licenziamenti, soprattutto in suolo lombardo. Che cosa sta accadendo

La notizia che si attendeva da tempo è stata purtroppo confermata con 817 licenziamenti soprattutto in suolo lombardo.

I licenziamenti dei Auchan e Conad

Auchan è stata acquisita da Conad negli scorsi mesi e ora è tempo di licenziamenti collettivi per i dipendenti ex Auchan. 817 persone saranno quindi lasciate a casa ed è considerato un numero molto alto, considerato che la maggior parte delle presenze è in Lombardia.

456 lavoratori lasciati a casa di Rozzano e altri 46 di Roncadelle che fanno parte dell’area amministrativa relativa alla società “vecchia”, prima dell’acquisizione.

Secondo le prime notizie la procedura di licenziamento procederà a breve e avrà conclusione entro fine del 2020. I dipendenti del colosso francese invece, nelle prossime settimane potrebbero essere a rischio – come evidenzia anche Repubblica.

Gli esuberi totali preventivati erano 3.100 e questo potrebbe diventare il punto oltre il limite consentito. Non dovrebbero invece esserci problemi per gli impiegati del supermercato rilevati da Esselunga e Carrefour: gli stessi infatti hanno firmato una clausola di salvaguardia per l’occupazione per l’assorbimento di vari dipendenti.

La paura per i lavoratori e le loro famiglie

Il consigliere regionale Pd Bussolati ha postato il suo rammarico su Facebook:

“purtroppo poco fa è arrivata la notizia dell’attivazione della procedura di licenziamento collettivo per diverse centinaia di dipendenti”

Evidenziando che ora sarà scopo dell’azienda contattare i sindacati e contrattare le modalità di uscita: