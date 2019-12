Comune di Milano, carta regalo da 50 euro: un omaggio alle famiglie in difficoltà

Questo Natale il Comune di Milano, in particolare, il Municipio 8 della città, ha deciso di omaggiare le famiglie in difficoltà di una carta regalo da 50 euro.

Un gesto concreto quello del Comune di Milano, seppur con un piccolo importo.

Milano: un vero regalo di Natale

Il Municipio 8 di Milano ha deciso di regalare per Natale una carta da 50 euro. A beneficiarne le famiglie svantaggiate. Certo non deve essere facile vivere le festività natalizie in una città come Milano dove le luci, lo shopping e lo sfarzo sono ovunque nelle vie del centro. Per questo, il pensiero del Municipio, è stato quello di far accantonare per un po’ qualche problema quotidiano. La zona si estende nel nord ovest del capoluogo lombardo e comprende quartieri come Quarto Oggiaro, Cascina Merlata e Portello.

In cosa consiste

Saranno oltre 300 le famiglie che potranno ottenere questa carta da 50 euro spendibile alla Coop. Le famiglie beneficianti sono state accuratamente selezionate dai servizi sociali e, successivamente segnalate al consiglio del Municipio. In questa settimana, le carte regalo stanno pervenendo ai loro destinatari. Come si legge su Milano Today, Simone Zambelli, il presidente del Municipio, ha affermato:

“Non è elemosina ma un gesto concreto per aiutare materialmente la vita di persone che attraversano un momento di difficoltà”.

Un gesto che segue all‘inaugurazione della Corte di Quarto, il cui taglio del nastro è spettato allo stesso Zambelli. Si tratta di un complesso di 14 abitazioni dedicate alle mamme in difficoltà con i loro bambini. Un’iniziativa fortemente voluta da Padre Giuseppe Bettoni e la Fondazione Arché, in cui lavorano tanti assistenti sociali. Una città, che a detta di Zambelli, non manca di mostrare la sua solidarietà.