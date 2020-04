Uomini e Donne, competizione sfrenata: Gemma Galgani e l’invidia per i pretendenti...

Sempre più inquieta e demotivata, Gemma Galgani soffre la competizione con Giovanna Abate e innesca dei meccanismi di paragone con la collega.

Altro che solidarietà: spesso le protagoniste di Uomini e Donne scivolano in rapporti di forte competizione, lasciandosi travolgere dal desiderio di primeggiare, sempre e comunque. È il caso di Gemma Galgani e Giovanna Abate, star del nuovo Trono Over.

Negli studi di Cinecittà la competizione tra la 70enne torinese e la 25enne romana si fa sempre più concreta e lampante. Tra le due, a soffrirne maggiormente è lei: Gemma Galgani.

All’interno della nuova formula del format, sapientemente rivisitato dalla conduttrice Maria De Filippi, la dama piemontese prosegue la conoscenza con i suoi cavalieri e la frequentazione sembra procedere lentamente ma, tuttavia, egregiamente. Ciò però non è sufficiente per Gemma, la quale ha espresso grande invidia nei riguardi dell’affascinante tronista.

Gemma Galgani e Giovanna Abate: spasimanti a confronto

Nonostante le dediche lusinghiere e le email audaci ricevute dai suoi pretendenti, l’incontentabile dama ha notato una sostanziale differenza di attenzioni tra i suoi spasimanti e quelli di Giovanna Abate. I pretendenti della Abate, infatti, starebbero sommergendo la 25enne con regali gratificanti.

Un’invidia lampante e innegabile quella di Gemma, sfociata in un pianto tanto incontrollato quanto liberatorio. Stando ai rumors trapelati sulla puntata di lunedì 27 aprile, Miss Galgani ha confidato tutta la sua amarezza e profondo avvilimento a Maria De Filippi.

Ma com’era facilmente prevedibile, il pianto istintivo della dama ha scatenato la furia di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, si sarebbe scagliata contro la 70enne, inveendo e sminuendo le sue lacrime. Secondo la Cipollari, Gemma Galgani dovrebbe assumere un atteggiamento più dignitoso e maturo.

Naturalmente le impressioni personali dalla dama di Torino sono tutte estremamente soggettive. Il corteggiamento messo in atto dai cavalieri del nuovo Trono Over è relativo e può variare da spasimante in spasimante.