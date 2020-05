Crisi compagnie aeree: tagli drastici ai servizi e richiesta di salvataggi statali

Compagnie aeree al collasso: drammatici tagli e ridimensionamento dell’organico

Le principali compagnie aeree tra cui British Airways, Ryanair, EasyJet e Virgin Atlantic hanno annunciato un drammatico ridimensionamento delle loro operazioni.

Inoltre, sono stati svelati i piani per annullare la maggior parte dei voli aerei e stoppare per sempre migliaia di aerei, con esperti e dirigenti del settore che chiedono salvataggi governativi per evitare fallimenti.

Si prevede che l’industria aerea internazionale collasserà entro pochi mesi, con la conseguente perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, a meno che gli stati in tutto il mondo non iniettino miliardi di dollari di finanziamenti per evitare la bancarotta di molte compagnie aeree.

Crisi compagnie aeree: le previsioni apocalittiche

“Entro la fine di maggio 2020, la maggior parte delle compagnie aeree del mondo fallirà”,

ha dichiarato il Center for Aviation.

Ora è necessario un intervento coordinato da parte del governo e dell’industria per evitare la catastrofe.

“[…] molte compagnie aeree sono state probabilmente portate al fallimento tecnico”.

Grandi compagnie aeree hanno annunciato tagli di capacità fino all’80%, tra cui American Airlines, United Airlines, SAS, Air France-KLM e Air New Zealand.

Crisi RyanAir

Alcune compagnie aeree, tra cui Ryanair, la più grande compagnia aerea low cost, hanno affermato che le loro intere flotte potrebbero presto essere messe a terra.

Ryanair ha dichiarato che ridurrà la capacità dell’80% in aprile e maggio, mentre il proprietario IAG di BA ha dichiarato che taglierà la capacità del 75% nello stesso periodo.

Crisi EasyJet

EasyJet ha affermato che potrebbe mettere a terra la maggior parte della sua flotta, in quanto afferma che i governi potrebbero aver bisogno di intervenire con aiuti finanziari.

Crisi Virgin Group

Peter Norris, Presidente di Virgin Group, azionista di maggioranza di Virgin Atlantic, ha chiesto al governo britannico di fornire £ 7,5 miliardi di sostegno statale di emergenza per cercare di salvare l’industria aeronautica britannica.

Virgin Atlantic ha dichiarato che taglierà l’80% dei suoi voli entro il 26 marzo e sbarcherà il 75% degli aerei.

La rotta da Londra Heathrow a Newark è stata terminata con effetto immediato.

Al personale è stato chiesto di prendere otto settimane di congedo non retribuito.