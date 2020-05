Como, esplode appartamento: 21enne muore dopo aver chiesto aiuto

Una violenta esplosione a Como con un ragazzo di soli 21 anni che è morto dopo aver chiesto aiuto.

Violenta esplosione di un appartamento nella provincia di Como dove è morto un ragazzo di soli 21 anni, che chiedeva aiuto dalla finestra.

Esplosione di una palazzina in provincia di Como

Un ragazzo di 21 anni è morto all’interno del suo appartamento dopo che l’alloggio è esploso. Il fatto è accaduto ad Andrate e secondo i primi aggiornamenti è emerso che la madre non fosse presente in quanto a lavoro e che il padre abbia riportato alcune lesioni, ma non è in pericolo di vita.

La vittima ha fatto di tutto per chiedere aiuto dalla finestra e il padre si è adoperato per andare in suo soccorso, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Secondo le testimonianze il ragazzo è stato visto affacciarsi ad una delle finestre dello stabile, chiedendo aiuto. La violenta esplosione ha distrutto la loro abitazioni e ha danneggiato le villette vicine.

Una prima valutazione dei fatti parla di una fuga di gas: sul posto sono a lavoro Vigili del Fuoco e Carabinieri.

#FinoMornasco (CO) #11maggio 10:00, esplosione villetta: squadre di #vigilidelfuoco e NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) al lavoro per la messa in sicurezza della struttura e per indagare sulle cause dell’esplosione pic.twitter.com/BQAEielkBb — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 11, 2020

In aggiornamento