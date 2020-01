‘Ho un fidanzato’ Il coming out dopo anni di Luca, Laurenti e Bonolis stupiti: la delusione del pubblico ad Avanti un altro, finale amaro

Coming out in diretta al game show ‘Avanti Un Altro’. La delusione del pubblico e il finale amaro durante l’ultima puntata del programma andata in onda

Avanti un Altro è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano che è andato a sostituire un altro grande Game Show molto amato dai telespettatori, ‘Caduta Libera’ condotto da Gerry Scotti.

Un grande ritorno quello di Paolo Bonolis e Luca Laurenti a partire dallo scorso 6 gennaio, molto atteso da parte del pubblico a casa, che puntuali si sintonizzano su Canale 5 nella fascia preserale.

Durante l’ultima puntata in onda della nona stagione del celebre game show, colpo di scena in studio con un coming out inaspettato, scopriamo di più.

Coming out in diretta a ‘Avanti un altro’

Durante l’ultima puntata andata in onda di Avanti Un Altro, un evento inaspettato ha stupito lo studio del game show condotto dal duo comico Paolo Bonolis e la sua insostituibile Spalla Luca Laurenti.

A fare Coming Out, uno dei primi concorrenti di questa nona edizione del preserale di Canale 5, il simpaticissimo Luca il quale ha dichiarato in diretta di voler utilizzare l’eventuale vincita al gioco per coronare il suo sogno d’amore insieme al suo Gege Show, drag queen per professione:

‘Si chiama Gege Show, fa la drag queen e a fine anno ci sposiamo’

ha rivelato in diretta (l’articolo prosegue dopo la foto).

Un finale Amaro ad Avanti un Altro

Purtroppo il giovane e simpaticissimo Luca non è riuscito però a portare a termine la sua missione ovvero vincere e portare a casa il montepremi che gli avrebbe permesso di accellerare l’iter per sposare la sua dolce metà Gegè.

La sua simpatia non è bastata purtroppo, un finale amaro per Luca e tanto il dispiacere da parte del pubblico dimostrato sui social, che gli augura ugualmente di poter realizzare al più presto il loro sogno e unirsi in matrimonio.