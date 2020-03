Cometa Atlas, quando poterla vedere ad occhio nudo?

La cometa Atlas è in avvicinamento verso la Terra e sarà visibile senza bisogno di strumenti. Dove e quando potremo vederla ad occhio nudo.

La cometa Atlas è scientificamente nota come C/2019 Y4 ATLAS. Si tratta di un ammasso di ghiaccio e polvere, che è in veloce fase d’avvicinamento al sole e quindi verso di noi. Se non dovesse cambiare rotta, entro fine maggio potremo vederla a occhio nudo.

Dove e come vedere la cometa

Il cielo primaverile ci sta regalando molti spettacoli astrali e non. La cometa è stata individuata dal survey ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Alert System) il 28 dicembre 2019. Da quella sera sta percorrendo un’orbita precisa che il 31 maggio la porterà nelle vicinanze del Sole.

In quel giorno avremo il perielio cioè la distanza minima dal Sole. Nei giorni immediatamente prima potrebbe essere visibile ad occhio nudo. Quando è stata scoperta, la cometa Atlas aveva una magnitudo pari a +19,6 e raggiungerà il perielio si troverà interna all’orbita di Mercurio. Raggiungerà il perielio il 31 maggio e sarà a 0,262 UA dal sole, circa 39,2 milioni di chilometri. Al momento è visibile utilizzando un telescopio, come spiegato dalla UAI:

“Questa cometa ha anche attirato l’attenzione degli osservatori a gennaio 2020, quando è aumentata di 5 magnitudini arrivando a 12, un incremento di 100 volte di luminosità. La cometa è circumpolare e pertanto sarà visibile per tutta la notte e rimarrà per quasi tutto il mese nella costellazione dell’Orsa Maggiore per poi entrare a fine mese nella costellazione del Camelopardalis.”

"Riscopriamo il Cielo di casa nostra". Come ogni mese, segnaliamo le comete più interessanti osservabili in questo…

Vista la vicinanza del passaggio al sole, dobbiamo sperare che il calore non la distrugga bensì l’accenda rendendola ancora più spettacolare per noi che la osserveremo dalla terra.