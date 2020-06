Come vestirsi in vacanza: i look giusti per un’estate italiana

Come vestirsi in vacanza in Italia te lo raccontiamo noi con i look giusti, a prova di imprevisto.

Estate Italiana

Come vestirsi in vacanza? Mai come quest’anno le vacanze sembrano un miraggio e, sono in tanti a scegliere di restare in Italia a causa dell’emergenza sanitaria. Del resto, il Belpaese offre tante opportunità diverse di vacanza: dal mare alla montagna, dalla città d’arte alla campagna.

Certo il nostro guardaroba a seguito della quarantena, ha subito delle modifiche. Siamo sempre più propensi a prediligere indumenti comodi ma, la voglia di sentirsi bene con se stessi, cerca di prendere il sopravvento, soprattutto in vacanza.

Che sia per un solo weekend o per un periodo più lungo, ti aiuteremo a fare la valigia con capi funzionali e a prova di imprevisto.

Le mete

Sulle Dolomiti

Se il mare non fa per te e sei alla ricerca di aria pura e lunghe passeggiate, le Dolomiti rappresenterebbero per te la meta perfetta. Lontano dal caldo delle spiagge affollate, la montagna di permetterà di vivere le ferie in relax ma del benessere fisico. Ecco quindi che in valigia non dovrà mancare la giacca a vento tecnica per il trekking, il cardigan da mettersi sulle spalle quando si è a valle, un pratico foulard per proteggersi dal vento e, all’occorrenza per annodare i capelli e, soprattutto, gli scarponcini adatti al trekking che sono diventati di moda anche in città. Un altro must have? Il cappellino che protegge dai raggi ultravioletti.

La città d’arte

Vacanze italiane significa anche immergersi nella bellezza del patrimonio culturale del Belpaese. Che sia Venezia o Firenze, gli indumenti da portare in valigia sono freschi e comodi ma anche funzionali a lunghe passeggiate con il naso all’insù, in giro per la città. Un abitino di lino, lungo oltre il ginocchio (per consentirti gli ingressi nelle basiliche senza problemi) è la soluzione. Abbinalo con una borsetta a tracolla che possa contenere smartphone ma anche la mascherina che, a quanto pare, sarà obbligatoria al chiuso ancora per molto. La scarpa giusta resta il sandalo, purché sia comodo.

In Costiera Amalfitana

Un must della Dolce Vita è la Costiera Amalfitana, meglio ancora se vissuta in barca. Una valigia che si rispetti, contiene tanti costumi ma anche una borsa di paglia per contenerli. In loco, compra dei sandali piatti, realizzati a mano dagli artigiani della zona e non te ne separerai per tutta la durata della vacanza. Non preoccuparti di osare con il bianco.