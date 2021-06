“Ma come ti vesti?” : Gianni Morandi spiazzato dai commenti dei fan | FOTO

Lo stesso Gianni Morandi all’interno del post ha definito il suo abbigliamento discutibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Persino il famoso cantante Gianni Morandi, a volte, si trova in difficoltà con il suo abbigliamento. L’artista è stato una vera e propria leggenda per la musica italiana con le sue strofe che hanno accompagnato intere generazioni con hit intramontabili come “Fatti mandare dalla mamma”, “Banane e Lampone” ed “Uno su Mille”.

Leggi anche —> Gianni Morandi ridicolizzato dal nipote, un dettaglio fisico colpisce: ‘E’ enorme!’

Il cantante ha fatto ballare e sognare per decine d’anni con le sue canzoni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Gianni però, da qualche anno è sbarcato persino sui social network, nello specifico su Instagram, dove ad oggi vanta 1,3 milioni di followers. Numeri che suggeriscono come il cantante sia apprezzato e seguito anche dai più giovani e non solo dalla sua generazione.

Leggi anche —> Gianni Morandi vaccino, il dettaglio nella FOTO fa scoppiare la polemica: è bufera sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Un successo, quello con i giovani, sicuramente arrivato anche grazie alla collaborazione con Fabio Rovazzi, con cui ha anche fatto un duetto qualche anno fa. Nell’ultimo post però, come detto, Gianni ha sfoggiato un outift che ha lasciato tutti senza parole.

“Un abbigliamento discutibile ma sicuramente allegro…”

Queste le parole con cui il cantante ha accompagnato il post su Instagram. Non sono mancati, ovviamente, i commenti ironici, in special modo per la sua giacca di colore giallo fluo che attira davvero l’attenzione. Infine l’artista ha fatto sapere come questo scatto sia stato fatto dalla sua dolce e amata Anna.