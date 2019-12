Come truccarsi a Natale? Tutti i trend e i consigli per stupire gli ospiti!

Come truccarsi a Natale? Tutti i trend e i consigli per stupire...

Come truccarsi durante le feste di Natale? Forse questa domanda ha iniziato ad assillarti da qualche giorno. Grazie ai nostri consigli non sbaglierai.

Sei ancora in tempo per procurarti gli irrinunciabili per truccarsi a Natale con gusto.

Come truccarsi a Natale: al bando gli eccessi

Truccarsi durante le feste di Natale potrebbe essere una sfida, soprattutto per chi non sa bene quali prodotti utilizzare. Durante le feste, il desiderio di essere impeccabili è forte.

Anche perché si incontrano parenti ed amici che magari non vediamo spesso e quindi si vuole fare bella impressione. In realtà, esistono pochi prodotti irrinunciabili con cui poter realizzare un make-up d’effetto, lasciando stare gli eccessi.

Cosa serve?

Il trucco delle feste deve essenzialmente durare a lungo. Come prima cosa, allora, si applica un primer che ha il compito di preparare la pelle al trucco che verrà. Il primer è in grado di uniformare l’incarnato e, a seconda dei casi, minimizzare anche qualche imperfezione (es. colorito spento, pori dilatati). Successivamente, si applicherà un fondotinta dello stesso colore della propria pelle. Provalo all’interno del polso prima di acquistarlo.

Se lo sceglierai HD saprai che durerà di più. Dopo, non dimenticare di minimizzare le imperfezioni come le occhiaie ed i primi segni del tempo. Sempre più case cosmetiche realizzano dei correttori illuminanti ad alta copertura per minimizzare le imperfezioni ma, al tempo stesso, illuminare le zone d’ombra. Il correttore va applicato a puntini e steso con le dita picchiettando. Un altro passo essenziale è la cipria che servirà a fissare questa base che abbiamo creato.

Dopo aver realizzato una base a lunga tenuta, potrai sbizzarrirti con qualche tocco particolare: un ombretto metallizzato, qualche glitter, un illuminante importante e, perché no, le ciglia finte. Per le labbra, un tocco di gloss non guasterà.

Dopo che avrai completato il tuo make-up, non dimenticare di vaporizzare un po’ di spray fissatore e… buon divertimento!