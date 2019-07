Come trovare il wattaggio del microonde

Non sei sicuro di come trovare il wattaggio del tuo forno a microonde? Non sei solo. Questo compito spesso non è facile come dovrebbe essere, ma abbiamo una soluzione.

Come scoprire il wattaggio del microonde?

Per garantire che il cibo cucini correttamente, le ricette specificano tempi di cottura diversi per le diverse potenze del forno a microonde. E giudicare male alcune centinaia di watt può davvero influire sul risultato finale.

Quindi, prima di affrontare una di queste ricette da preparare nel microonde o anche solo una semplice torta mug, chiediti: sai come trovare il wattaggio a microonde?

Se, come la mia, la tua risposta è no, non passare ore a cercare il manuale del proprietario. Invece, prova questo semplice trucco.

Come trovare il wattaggio a microonde

Sì, alcuni produttori sono così gentili da mettere le informazioni sul wattaggio nella parte anteriore dei loro apparecchi. E altri lo mettono su un piccolo adesivo sulla parte interna della porta o sul retro del forno. Ma alcuni lo rendono più di una caccia al tesoro informativa.

La buona notizia è che trovare la potenza del proprio forno a microonde non è necessariamente un progetto di ricerca estemporaneo. Tutto ciò di cui hai bisogno è un contenitore di vetro, un misurino e dell’acqua ghiacciata. (Non stiamo scherzando. Aggiungi i cubetti di ghiaccio a una tazza d’acqua e lasciatelo riposare in frigo finché l’acqua non sarà VERAMENTE fredda.)

Quindi, versare 230 ml di acqua fredda in un misurino di vetro o in un contenitore simile e farlo scoppiare nel microonde. Imposta il display su quattro minuti con l’impostazione più alta. Ora, tutto ciò che devi fare è guardare e aspettare. Una volta che l’acqua bolle, avrai la tua risposta!

Le classifiche possono variare leggermente, ma secondo Microwave Cooking for One, questi risultati dovrebbero darti un’idea di cosa stai cucinando con:

500 watt – l’acqua bolle a 3:30 minuti

600 watt – l’acqua bolle a 2:55 minuti

750 watt – l’acqua bolle a 2:20 minuti

1000 watt – l’acqua bolle a 1:45 minuti

1250 watt – l’acqua bolle a 1:25 minuti

1500 watt – l’acqua bolle a 1:10 minuti

E il gioco è fatto! Un modo semplicissimo per trovare il wattaggio del tuo forno a microonde.