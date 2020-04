Passare una giornata diversa stando in casa si può. Basta avere un pizzico di inventiva. Ecco i nostri consigli.

Una giornata diversa può essere organizzata anche in casa, soprattutto in questi giorni di quarantena forzata in cui spesso le giornate sembrano sono tutte uguali.

Divertirsi senza uscire, è possibile?

Stare a casa e trascorrere una giornata diversa è possibile. I giorni di quarantena forzata a causa dell’emergenza coronavirus iniziano a sentirsi pesantemente e le giornate sembrano tutte uguali.

Per evitare di cadere nel vortice di una triste routine è necessario darsi da fare. Ecco i nostri consigli per occupare il corpo e la mente in giornate in cui si ha a disposizione molto tempo libero da occupare.

Le nostre idee

Giardinaggio da balcone

Con l’arrivo della primavera cresce la voglia di trascorrere il tempo all’aria aperta tra la natura. In quarantena questo non è possibile a meno che non si ha un pezzetto di giardino o un terrazzino. Per sopperire alla voglia di natura si può realizzare un piccolo giardino da balcone o semenzaio. Per poterlo realizzare non servono tanti attrezzi ma soltanto i semi degli ortaggi che preferisci. Puoi utilizzare delle vecchie cassette della frutta oppure delle bottiglie di plastica da intagliare magari seguendo qualche tutorial online. Il solo fatto di dover annaffiare i vasetti ti permetterà di scandire la tua giornata.

Seguire una gym class online

Tantissime palestre e guru (ma non solo) dell’allenamento, in questi giorni di chiusura stanno offrendo lezioni gratuite di allenamento da seguire comodamente dal salotto di casa. Ti basta una connessione ad internet e un tappetino, poi a seconda dell’allenamento, l’abbigliamento giusto o qualche piccolo attrezzo.

Seguire una gym class può aiutarti riattivare un po’ la circolazione ma anche ad aprire la mente. Chissà che poi l’allenamento indoor non diventi una routine.

Cimentarsi in una nuova ricetta

Con tanto tempo libero, potresti finalmente dedicarti a quella ricetta che avresti tanto voluto fare oppure farne una più semplice ma che richiede tempo. Un esempio? I lievitati come il pane. Certo, il pane si può acquistare al supermercato ma vuoi mettere la soddisfazione di prepararne una pagnotta con le proprie mani? Il profumo che si diffonderà in tutta la casa, poi, è insuperabile.

Fare un aperitivo in chat con le amiche

Il venerdì pomeriggio era dedicato all’aperitivo con le amiche? Può ancora esserlo! Mettiti in tiro, metti in fresco il vino e chiama in video call le tue amiche. Tra chiacchiere e risate il tempo passerà velocemente.

Fare decluttering

Ovvero, fare ordine nelle proprie cose e liberarsi del superfluo. Liberarsene non necessariamente significa buttarle via ma anche donarle a qualche ente benefico o regalarle. Si può fare ordine nel make-up o nella biancheria per la casa ma, soprattutto, tra i capi nell’armadio. Il solo fatto di mettere in ordine e liberarsi di qualcosa, in alcuni casi, può essere terapeutico e far aprire la mente al nuovo.