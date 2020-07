TEST: Come ti siedi? Il modo in cui metti le gambe svela...

Dimmi come ti siedi e ti dirò chi sei! Con questo semplice test scopri in 1 minuto lati della tua personalità che non conosci.

Secondo questo test il modo in cui ti siedi potrebbe rilevarti dei lati nascosti della tua personalità che non conosci.

Spesso le risposte sono molto vicine alla realtà. Spesso parliamo col linguaggio del nostro corpo ed è il metodo di esprimersi più sincero. Da qui il modo in cui ci sediamo può darci informazioni sulla nostra personalità.

Il test della personalità in base a come ti siedi

1. Gambe incrociate

Ami goderti la vita appieno, sei una persona avventurosa, impari nuove lingue per meglio adattarti ai viaggi con lo zaino in spalla.

Spesso potrebbe essere difficile incanalare la tua energia in molte attività. Inoltre sei una persona determinata, protettiva, empatica ed emotiva, la persona che tutti vorrebbero avere come amica.

2. Ginocchia spalancate

Sei una persona curiosa, che cerca di fare e conoscere cose nuove, sperimentare e vivere numerose avventure.

Odi la monotonia ed ami essere sempre al centro dell’attenzione durante i rapporti sociali e per te nulla è impossibile. Sei sicuramente una persona di supporto e di cuore, in grado di aiutare i tuoi amici, coi quali condividi la tua vita e le tue avventure.

3. Gambe dritte

Sei sicuramente una persona perfezionista che per poter fare le cose ha bisogno di concentrazione, sei abitudinario e odio qualunque cosa disturbi la tua routine.

Spesso sei uno stacanovista, ma sicuramente il lavoro viene fatto perfettamente, al meglio delle tue capacità. Apprezzi la compagnia.

4. Ginocchia unite

Sei una persona che cerca di evitare lo stress nella vita in ogni modo possibile. Vivi la tua vita giorno per giorno, senza rimuginare sul passato.

Programmi il tuo futuro, trovando un modo per far avverare i tuoi sogni. Non hai problemi per essere felice o fare amicizia perché sei una persona brava ad ascoltare.

Colgo l’occasione per un piccolo disclaimer: questi test non vanno presi in maniera troppo seria.