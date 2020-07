Come ti siedi in ufficio? Cosa svela sul tuo modo di rapportarti ai colleghi

Come ti siedi in ufficio? Cosa svela sul tuo modo di rapportarti...

Quale è il tuo rapporto con i colleghi? Scoprilo con questo semplice test della personalità

L’analisi del linguaggio del corpo è una forma di comunicazione non verbale che consente di ottenere una serie di informazioni rivelanti sul nostro modo di essere nella vita di tutti i giorni.

Nelle scorse settimane, vi abbiamo proposto una serie di test che focalizzano l’attenzione sull’analisi dei comportamenti (come il modo in cui siamo soliti incrociare le braccia) che permettono di scoprire molto di più su di noi.

Come ti siedi in ufficio?

La prima cosa da fare è osservare attentamente l’immagine proposta e rispondere a questa semplice domanda: come ti siedi in ufficio? Rivela qual è il tuo rapporto con i colleghi:

1. Prima posizione

Se sei solito assumere la prima posizione nella figura, significa che sei una persona senza filtri e schietta. I tuoi colleghi ti stimano perchè sei onesta e affidabile. Non ti tiri mai indietro quando è il momento di aiutare le persone a te care e ami dare loro giusti consigli. Hai grande capacità di ascolti e sai perfettamente come sostenere chi si trova in difficoltà.

2. Seconda posizione

Se preferisci sederti con le gambe incrociate, significa che sei una persona timida e riservata. Ci metti un pò di tempo prima di apriti con gli altri ma quando permetti loro di entrare nella tua vita scoprono che hai un grande cuore. Sei ambiziosa e metti tutta te stessa nel raggiungere brillantemente gli obiettivi.

3.Terza posizione

Le persone che preferiscono sedersi nella posizione numero tre in figura, tendono ad essere socevoli e solari. I tuoi colleghi ti amano perchè hai un grande senso dell’umoriso e, quando non ci sei, si sente la tua mancanza in ufficio: solo tu riesci a strappare un sorriso con la tua simpatia.

4. Quarta posizione

Se sei solito assumere questa posizione, significa che sei una persona semplice, gentile e riservata. I tuoi colleghi hanno piena fiducia nelle tue capacità perchè sei una perfezionista e porta al termine ogni lavoro nei migliori dei modi e ti assumi tutte le responsabiltà quando qualcosa non va come programmato.

5. Quinta posizione

Coloro che si sentono a proprio agio seduti in posizione 5 sono dei grandi sognatori. I tuoi colleghi ti stimano perchè hai una grande creatività e sempre idee innovative che ti permettono di raggiungere brillantemente ogni risultato in azienda.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.