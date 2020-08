TEST: Come ti siedi in ufficio? Rivela tante cose sulla tua persona

Come ti siedi in ufficio? Scopri cosa rivela su di te, la posizione che assumi al lavoro o alla scrivania mentre studi.

Il linguaggio del corpo è una forma di comunicazione non verbale e spesso inconscia in cui i comportamenti fisici, anziché le parole, vengono utilizzati per esprimere o trasmettere informazioni.

Per milioni di anni, i nostri antenati comunicavano efficacemente i loro bisogni, le loro osservazioni e i loro desideri con i gesti e, prima dell’uso del linguaggio, tutto questo veniva fatto utilizzando diverse forme di comunicazione non verbale attraverso il linguaggio del corpo.

Questi antichi meccanismi rimangono ancora con noi oggi e possono fornire indizi interessanti sui nostri sentimenti e personalità. Il linguaggio del corpo gioca spesso un ruolo importante nei colloqui di lavoro, negli appuntamenti, nelle relazioni e negli incontri sociali.

Come ti siedi? Dice tanto della tua persona

Secondo il dottor Paul Eckman, il modo in cui ci sediamo viene spesso trascurato quando si parla di linguaggio del corpo, poiché la maggior parte delle persone presta attenzione alle espressioni facciali e ai gesti delle mani piuttosto che alle gambe.

C’è qualcosa che possiamo imparare su noi stessi quando si tratta del linguaggio del corpo e delle nostre gambe.

In questo divertente test, siediti e nota come metti le gambe in modo naturale, quindi leggi di seguito per vedere cosa può rivelare sulla tua personalità.

Posizione 1

Se ti trovi regolarmente seduto in questa posizione, dimostra che sei una persona onesta e affidabile che a volte è anche insicura di se stessa. La posizione più ampia dei piedi si riferisce a dire la verità, mentre il posizionamento invertito dei piedi si riferisce a una posizione personale incerta.

Le persone che siedono spesso come in posizione 1 sono molto interessate agli altri e sono il tipo di persone con cui ami parlare. Hanno grandi capacità di ascolto e sono meravigliosi sostenitori. Un po’ bizzarri, spontaneo e con un grande senso dell’umorismo, fai divertire tutti.

Posizione 2

Se preferisci sederti con le gambe incrociate, questo dimostra che tendi ad essere più riservato e che ti prendi il tuo tempo prima di scegliere di chi fidarti. Se le ginocchia puntano verso la persona di fronte a te può indicare onestà e, se puntano lontano dalla persona, può rappresentare disagio o cautela nella conversazione.

Le persone che siedono regolarmente in posizione 2 tendono ad essere professionisti ambiziosi, appassionati e con un certo status nella loro carriera.

È improbabile che si conformino alla folla, ma sono fermamente fiduciosi nel fare le proprie cose. I loro standard sono più alti della media e la loro qualità di vita lo riflette. Sebbene non siano sempre disposti a essere vulnerabili con gli altri, spesso aiuteranno coloro che ne hanno davvero bisogno.

Leggi le altre posizioni tipiche