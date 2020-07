Test dell’Amore: cosa vedi nell’immagine? Scopri se ti fai amare o odiare

Come ti comporti quando sei innamorato? Scoprilo con questo semplice test visivo.

E’ frequente leggere su internet test che permettono di fare luce sui tratti distintivi della personalità di ciascuno di noi.

In questo caso non si tratta di analizzare il linguaggio del corpo, ma semplicemente devi osservare con attenzione l’immagine proposta e scegliere l’elemento che per primo ha catturato la tua attenzione. La risposta ti permetterà di scoprire quanto segue.

Come ti comporti quando sei innamorato

Osserva con attenzione l’immagine sopra e rispondi a questa semplice domanda: quale animale hai notato per primo tra gatti e cane?

Di seguito, i profili corrispondenti:

Se hai notato prima: due gatti

Se la prima cosa che hai notato nella figura sono i due gatti, significa che sei una persona saggia e tranquilla. Nell’Antico Egitto, i gatti venivano onorati come esseri magici, divini e spirituali.

Come i felini, ami vivere serenamente ogni attimo della tua vita quotidiana e tenere sotto controllo ogni situazione per evitare di commettere errori. Non passi mai inosservata, perchè hai un grande cuore e sai dimostrare il tuo amore solo alle persone che meritano.

In questo caso risulti tanto amabile.

Se hai notato prima: il cane

Hai notato per primo il cane? Significa che sei una persona leale, coraggiosa e sensibile. In amore, così come in amicizia, cerchi sempre di far stare bene le persone che ti sono accanto senza mai ferire i loro sentimenti.

Sei solare e divertente, quando non ci sei si sente la tua mancanza perché sei in grado di regalare un sorriso proprio a tutti: sei gentile e hai energia positiva da donare. Non smettere mai di essere così come sei perchè sei un raggio di luce nella vita delle persone che ti amano. Quindi: anche in questo caso sei una persona molto amabile.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.