Come stendere il bucato per evitare di stirare

Stendere il bucato può rivelarsi davvero noioso e anche stirare lo è. Oggi ti spieghiamo come stendere i panni in modo che non debbano essere stirati.

Stendere il bucato in modo che non debba essere stirato non è una leggenda ma è più facile di quanto sembri.

Basta qualche accorgimento

Stendere il bucato in modo che non debba essere stirato è più facile di quel che sembra. Soprattutto in estate, con il caldo, accendere il ferro da stiro e stirare può rivelarsi un’impresa oltre che una scocciatura. Vediamo quali sono i passi da seguire per avere un bucato senza grinze con poco sforzo. Si inizia dalla lavatrice.

Per prima cosa, un bucato avrà meno grinze se sarà lavato a temperature più basse e, dunque, con meno cicli di centrifuga. Naturalmente, alcuni capi devono essere necessariamente lavati ad alte temperature. Si tratta, ad esempio, della biancheria intima.

Inoltre, ti invitiamo a controllare l’etichetta presente su ciascun capo. Ogni indumento, infatti, può essere realizzato in un tessuto particolare che sopporta/non sopporta alcune temperature. Controllare prima l’etichetta, ti eviterà spiacevoli sorprese alla fine del lavaggio. Generalmente, i capi che richiedono minor attenzione sono quelli in cotone o jersey.

Come stendere

Non appena la lavatrice termina il suo ciclo, è opportuno stendere subito il bucato. Un’operazione necessaria, questa, ad evitare il cattivo odore nella lavatrice e il formarsi di pieghe nel cestello.

Prima di stendere i panni sui fili possiamo mettere in atto un passaggio che facevano anche le nostre nonne: quello dello sbattere i panni. Un passaggio che permetterà di stirare i panni da bagnati.

Per evitare i segni delle mollette è meglio posizionarle in punti nascosti: sotto le ascelle per le magliette, lungo le cuciture per i jeans. Alcuni capi possono essere stesi direttamente sulle stampelle.

Non appena il bucato sarà asciutto, anche in questo caso, dovrebbe essere riposto subito. Ammassarlo su una sedia ti farà perdere tutti gli accorgimenti adottati per non stirare. Quando gli indumenti vengono piegati, prendiamo l’abitudine di stirarli con le mani.