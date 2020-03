Come smascherare l’uomo peggiore (per te)? E trovare quello migliore?

Scoprire che quello è l’uomo peggiore per te è possibile. Una semplice guida per trovare l’uomo perfetto (o quasi).

Ogni segno ha un profilo distintivo che lo caratterizza, questo ti consente di individuare l’uomo peggiore per te. Di conseguenza, potrai anche selezionare la persona più valida per te!

Un’informazione utile prima del matrimonio

Individuare l’uomo peggiore si può! Gli astri, infatti, possono rivelare dei tratti distintivi importanti su molti fronti. Un esempio?

Come l’uomo al tuo fianco, o che ti interessa, si comporterà da futuro genitore.

Sono proprio i segni zodiacali a fornire dei profili distintivi che fanno capire come la persona si approccia alla vita e fronteggia le situazioni. I segni mettono in luce anche i punti di forza e di debolezza della persona. Perciò, è meglio fare un’indagine astrologica prima di sposarsi, no?

Futuro marito? I tre segni zodiacali peggiori

Di seguito, ti elenchiamo i segni zodiacali peggiori per l’uomo.

Scorpione

Questo segno è caratterizzato da una particolare introversione che non gli permette di creare una relazione in modo facile o veloce. Si tratta di persone certamente molto disponibili e che basano la loro relazione sulla fiducia, inoltre, aiutano sempre la famiglia.

Nonostante questo, sono poco avvezze a dimostrare affetto o, in generale, i propri sentimenti. Questo anche se lavorano costantemente per provvedere ai bisogni dei membri della propria famiglia.

Cancro

I nati sotto questo segno si iscrivono tra i migliori genitori. Questo per la loro premura e la loro voglia di preservare a lungo i legami familiari. Nonostante questo, non brillano per romanticismo.

Quando la relazione è all’inizio, si presentano come partner gentili e premurosi ma, una volta che il rapporto si consolida è meglio non avere grandi aspettative sul suo conto.

Sagittario

Caratterizzato da una buona dose di impulsività, ottimismo e dinamicità, l’uomo nato sotto questo segno a voglia di essere continuamente stimolato, anche dal punto di vista amoroso.

Data la sua ambiziosità, il sagittario dedicherà molto più tempo a se stesso che al partner o alla famiglia. Il suo obiettivo unico? Valorizzarsi professionalmente.