Come si lavano i contenitori di plastica? Trucchi e metodi efficaci

Sgrassare i contenitori di plastica sta diventando una fase importante delle nostra routine quotidiana. Ecco qualche trucco semplice e naturale per pulirli al meglio

Stiamo tornando a portarci il pranzo al lavoro o a conservare i nostri avanzi anziché gettarli nella spazzatura. Spesso utilizziamo della scatole per alimenti, lunch box che dobbiamo lavare accuratamente. Se non disponiamo di una lavastoviglie, può essere difficoltoso sgrassare i contenitori di plastica che utilizziamo. Se non vogliamo utilizzare prodotti troppo aggressivi, esistono dei piccoli trucchetti per togliere l’unto ed i cattivi odori.

Prodotti naturali per la pulizia

Utilizzare prodotti naturali per sgrassare i contenitori di plastica è importante perché conterranno prodotti che mangeremo. Possiamo ovviamente affidarci all’acqua calda e detersivo per i piatti, senza però abbondare per evitare contaminazioni chimiche. Se l’unto però rimane? Anche il grasso non tolto potrebbe essere fonte di contaminazione dei nostri cibi, probabilmente più pericoloso di quella chimica.

Se l’unto però rimane? Anche il grasso non tolto potrebbe essere fonte di contaminazione dei nostri cibi, probabilmente più pericoloso di quella chimica.

Inoltre utilizzare prodotti naturali, ci può aiutare a risparmiare ed evitare spiacevoli reazioni allergiche, che certi prodotti possono provocarci. Ecco alcune sostanze del tutto naturali, che ci aiuteranno a detergere i nostri lunch box: