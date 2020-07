Vuoi sembrare più alta? Il trucco è quello di utilizzare i vestiti e gli accessori giusti per slanciare la figura. Impara come, con i nostri consigli.

Per sembrare più alta è necessario adottare dei giochi di proporzione.

E’ tutta una questione di proporzioni

Sembrare più alta si può. Basta imparare a giocare con le proporzioni ma anche con abiti ed accessori. Il tuo obbiettivo deve essere quello di allungare la figura, per ingannare l’occhio e diventare, a primo sguardo, più slanciata. Per una donna petite ciò non deve costituire un desiderio inarrivabile. Bisogna imparare a giocare d’astuzia con abbinamenti, colori materiali degli abiti ma anche accessori come bijoux e calzature. Impara qualche trucco.

Slanciare la figura

Monocromo

Un total look di un solo colore, è in grado di slanciare immediatamente la figura, creando armonia. Promossi anche i tonal look, con gradazioni diverse dello stesso colore. Se l’obiettivo è slanciare, sono bocciate le sovrapposizioni di colori che spezzano la figura e la rendono ancora più mignon.

Vita alta

Pantaloni e gonne a vita alta possono allungare gambe e baricentro. Ricorda di lasciare lungo l’orlo dove nasconderai zeppe o tacchi alti, aiutando ulteriormente l’altezza. Anche gli abiti a vita alta aiutano sia di giorno che di sera, meglio se con maniche a tre quarti e lunghezze al ginocchio.

Scarpe a punta

Scegli delle scarpe nude, dello stesso identico colore del tuo incarnato. Meglio ancora se a punta. Allungherai la gamba di molto.

Accessori sulla parte alta

Un dettaglio acceso sulla parte alta del corpo, distoglie l’attenzione dall’altezza. Basta anche un semplice rossetto acceso. Per le collane, sceglile lunghe.