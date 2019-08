Come scegliere la spugna perfetta per la tua pelle?

Ecco come scegliere una spugna naturale, al fine di soddisfare le esigenze quotidiane della nostra pelle.

Taglia

Cominciamo a parlare della dimensione se stai cercando una spugna per il viso o il corpo.

Ci sono diverse tipologie: nido d’ape marrone, nido d’ape giallo, seta fine marrone e seta fine gialla e molte altre.

Una spugna va scelta anche in base al peso e non alle dimensioni, in quanto sono un prodotto naturale con forme uniche e non replicabili, il modo più puro per misurare effettivamente una spugna è il suo peso, che indica indirettamente la consistenza della spugna.

Normalmente per il viso le dimensioni consigliate sono: XS, S, M

D’altra parte, per la cura del corpo sono: S, M, L, XL.

La verità, tuttavia, è che la dimensione perfetta è quella che ti piace: sta semplicemente nel gusto personale. C’è chi ama le spugne giganti e chi preferisce qualcosa di più maneggevole.

La spugna perfetta

La prima convinzione errata nella scelta della spugna è quella di pensare che per ogni tipo di pelle esiste una sola spugna: FALSO! La pelle cambia durante l’anno, modificando anche le sue esigenze.

Supponiamo che una persona soffra di pelle sensibile: a prima vista possiamo solo raccomandare una spugna gialla, essendo morbida e vellutata, si adatta a tutti i tipi di pelle, specialmente a quella delicata.

Ma a volte, specialmente quando ci si trucca più intensamente o si applicano maschere e trattamenti esfolianti, le spugne marroni offrono un’azione meccanica leggermente più intensa e focalizzata.

Un altro esempio: una persona con pelle mista, con aree grasse nella zona T e secche nel resto del viso, non dovrebbe chiedere quale sia la spugna più adatta ma “Quale effetto cerco per la mia pelle?”

Perché il nocciolo della questione è semplice: quale preferisci di più? Qual è la sensazione che stai cercando? Con quali cosmetici sto pensando di usare la spugna? Non esiste una risposta singola, c’è un bisogno da soddisfare.

Proprio come in inverno usiamo idratanti più nutrienti che in estate, adattando i cosmetici alle esigenze della pelle, dovremmo applicare la stessa logica alle spugne.

Nessuno vieta di possederne due diverse, alternando il loro uso in base a cambiamenti della pelle stagionali o cosmetici.