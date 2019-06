Ecco il modo più semplice per sbucciare le uova sode

Niente più problemi! Ti mostreremo come sbucciare un uovo sodo velocemente e facilmente.

Ognuno, almeno una volta nella vita, si ritrova di fronte a questo compito ingrato: sbucciare le uova sode. Una mansione più difficile anche del tagliare le cipolle che fanno piangere.

Molte persone, infatti, odiano rimuovere il guscio perché non importa quanto ci provi, non riesci mai sbucciarle in modo perfetto. Ciò significa che le tue uova alla diavola non saranno mai impeccabili come vorresti.

Come cucinare (e sbucciare!) per avere le uova sode perfette

Per preparare uova più facili da pelare, il sito consiglia di non bollire le uova. No, nemmeno con un po’ di aceto o bicarbonato di sodio (i nostri esperti hanno scoperto che questi trucco di cucina non hanno aiutato affatto).

Invece, posiziona le uova in un cesto di vapore all’interno di una pentola. Riempi la pentola con acqua fino alla base del cesto. Riscalda l’acqua e, quando inizia a bollire, imposta un timer per 14 minuti.

Quando il tempo è scaduto, rimuovere le uova dal cesto e immergersi in un bagno di ghiaccio per fermare il processo di cottura. Ciò dovrebbe creare uova perfettamente sode.

Suggerimento cucina: le uova più vecchie si sbucciano più facilmente. Se le uova raggiungono la data di scadenza, sono perfette per l’ebollizione.

Metodo 1: fare ‘crack’

Invece di mettere il tuo uovo sotto l’acqua fredda, prova a far rotolare un uovo sodo avanti e indietro su una superficie dura finché il guscio non è completamente incrinato.

Dovrebbe sembrare un bel mosaico prima ancora di cominciare a sbucciare. Una volta completamente incrinato, inizia a staccare dalla parte più grande dell’uovo: aiuterà a separare la pelle sottile (membrana) dalla superficie dell’uovo.

Per rendere le cose ancora più facili, sbucciare sotto l’acqua corrente fredda.

Metodo 2: scuoterlo

Questo metodo è super-divertente! Per rimuovere il guscio, posizionare un uovo sodo in un barattolo di vetro con circa un pollice di acqua all’interno. Assicurati che il barattolo sia ben sigillato e inizi a scuotere.

Quando scuoti, l’uovo si spezzerà e l’acqua aiuterà a sciogliere il guscio. Dopo pochi secondi, il guscio d’uovo dovrebbe cadere.

Metodo 3: usa un cucchiaio

Per iniziare, dare all’uovo una buona spaccatura su una superficie dura. Quindi inserire con cura un cucchiaio tra la conchiglia e l’uovo e ruotare fino a separare completamente il guscio. Il guscio dovrebbe staccarsi facilmente, con un disordine minimo.