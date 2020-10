Come pulire le macchie sui sedili dell’auto? Rimedio Fai da Te infallibile...

I sedili dell’auto sono macchiati e vuoi pulirli in modo semplice e veloce? Prova l’infallibile rimedio fai da te, ecco cosa devi usare.

Se i sedili della tua auto sono sporchi non serve portarla al lavaggio: basterà applicare un rimedio fai da te velocissimo e super efficace oltre che a costo zero.

Ecco con cosa pulire i sedili sporchi per farli tornare come nuovi in un baleno: rimedio 100% fai da te, eccezionale.

Sedili dell’auto sempre sporchi

Per quanto ognuno di noi ci tenga ad avere la macchina pulita con tutte le accortezze possibili spesso è proprio difficile non sporcare i sedili! Soprattutto se l’auto non è utilizzato solo da noi.

I figli che mangiano lo yogurt e accidentalmente cade sul sedile, il cane che con bava e zampe sporche di fango riempie tutto impronte, il pezzo di pizza che ti cade mentre mangi di cosa il pranzo durante la pausa. Le occasioni in cui i sedili si sporcano sono innumerevoli.

Invece di lasciare lì la macchia marcire per giorni e attendere che la macchina sia orribilmente sporca pronta potresti fare diversamente. Non serve portarla all’autolavaggio, potrai pulire i sedili velocemente e a costo zero.

Come forma preventiva utilizzando dei repellenti fai da te anti macchia puoi mantenere la macchina sempre pulita: si creerà una barriera protettiva che non permetterà alle macchie di penetrare.

Ma se prima di agire in modo preventivo le macchie sono già presenti? I sedili saranno puliti in un baleno e torneranno come nuovi a costo zero con questo rimedio fai da te.

Non dovrai acquistare nulla, nessun prodotto industriale perché senza dubbio hai già tutto a casa tua! Il rimedio fai da te è super efficace ed è a base di aceto, bicarbonato e limone.

Rimedio fai da te super efficace a costo zero

Con questo rimedio fai da te a base di aceto di vino bianco, limone e bicarbonato di sodio i tuoi sedili saranno di nuovo puliti e disinfettati, liberi finalmente da sporco incrostato e batteri.

In base a quante macchie di sporco ci sono sui sedili della vostra auto potete dimezzare o raddoppiare la dose.

In una ciotolina dovrete mescolare 1 bicchiere di aceto di vino bianco con 4 cucchiai di bicarbonato di sodio. Mescolate abbondantemente con una forchetta fino ad ottenere una crema spumosa. Aggiungete anche 2 cucchiai di succo di limone.

Aspirate dai sedili eventuali residui di cibo, molliche o spazzatura e poi applicate una piccola dose del rimedio sulla macchia. Con uno spazzolino a setole grosse strofinate facendo dei movimenti circolari. Continuate in questo modo con tutte le macchie.

Lasciate la zona macchiata leggermente inumidita ma non bagnata, attendete che si asciughi e la macchia sarà scomparsa.