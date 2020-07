Come pulire le ciotole dei cani e gatti? Tutti i consigli

Spesso non ci pensiamo ma è molto importante sanificare e pulire le ciotole dei nostri animali. Ecco una guida dei migliori metodi per farlo.

Raramente pensiamo a pulire e sanificare le ciotole dei nostri amici a 4 zampe. La salute dei nostri animali dipende anche dalla corretta igiene degli oggetti usati dagli animali. Maggior attenzione si deve dedicare alle ciotole, anche tenendo conto del materiale.

Metodi di pulizia

Esistono moltissimi metodi, sia manualmente che in lavastoviglie. La ciotola è la cosa più a contatto coi nostri animali, si trova a terra e più soggetta alla produzione di microrganismi. Questi potrebbero portare dei problemi di salute, in particolar modo se mangia cibo umido. Dovremo rimuovere ogni residuo di cibo. Scegliete materiali in grado di sopportare continui lavaggi come ceramica e acciaio.

Lavaggio in lavastoviglie

Questo è il metodo migliore, che permette di pulire e disinfettare le ciotole in un unico gesto. Possiamo lavare tutto insieme, dato che i detersivi e l’acqua molto calda sanificano tutto. Se utilizzate basse temperature.

Lavaggio manualmente

Dobbiamo armarci di spugnetta e di un detersivo non tossico. Occorre evitare candeggina o simili. A questo punto non dovremo far altro che grattare delicatamente con una spugnetta solo per gli animali. Il luogo in cui operiamo è molto importante.

Se dovessimo utilizzare il lavello della cucina, occorrerà disinfettare in un secondo momento. Per questo sarebbe consigliabile lavare questi oggetti ed eventuali giochi in bagno. Usiamo sempre acqua ben calda e usiamo movimenti circolari per lavare le ciotole. Ricordatevi di sciacquare con abbondante acqua. Possiamo infine lasciar asciugare all’aria oppure usare della carta assorbente.

Disinfettare la ciotola

Dobbiamo a questo punto eliminare il biofilm, una pattina composta da funghi e altri microrganismi che potenzialmente possono essere dannosi per il nostro amico a quattro zampe. Possiamo dopo aver lavato lasciare la ciotola immersa in una soluzione molto disciolta di candeggina. Nel caso facciate quest’operazione, sciacquate molto bene.