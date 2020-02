Come pulire il vetro della doccia? Non è mai stato così facile

Pulire il vetro della doccia vi sembra impossibile? Non riuscite proprio a capire come fare per togliere i residui di acqua calcarea e la superficie vi sembra sempre opaca e appannata? Ecco alcuni consigli utili!

Le pulizie di casa, si sa, sono un’incombenza che non tutti gradiscono ma sono necessarie. Una casa pulita è una soddisfazione per chi ci vive ma non solo: l’igiene, l’assenza di batteri, sono certamente importanti, soprattutto se in un ambiente domestico vi è la presenza di bambini. Una zona della casa che da più problematiche, anche perché la sua pulizia deve essere impeccabile, è il bagno. La doccia, in particolare, può essere davvero un ostacolo: non è sempre facile, infatti, rendere il vetro perfettamente pulito, senza aloni o tracce di calcare dell’acqua. Vediamo alcuni consigli utili per capire come pulire il vetro della doccia nella maniera giusta.

Usare l’aceto

Un primo consiglio per pulire il vetro della doccia è quello di usare l’aceto bianco. Vi basterà prendere un secchio, riempirlo di acqua, versare l’aceto, mescolare e versare la miscela ottenuta all’interno di uno spruzzatore vuoto. In questo modo, potrete ottenere un ottimo detergente per superfici problematiche come quella del vetro della doccia.

Usare il bicarbonato

Un altro consiglio utile è quello di creare un prodotto detergente avvalendosi del prezioso aiuto di un impeccabile disinfettante come il bicarbonato. Dovrete aggiungerne un cucchiaio alla miscela preparata in precedenza: otterrete così un aiuto maggiore per pulire il vetro della doccia.

Usare il limone

Il vetro della doccia è ancora opaco? Niente paura! Aggiungete una spruzzata di limone nella vostra solita miscela: questa volta non ci saranno problemi! Il limone è un ottimo disinfettante, che viene utilizzato, oltre in ambito alimentare, nella preparazione dei detersivi, non solo per la sua essenza profumata ma per le sue proprietà detergenti e antibatteriche.