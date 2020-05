Come pulire il bagno e renderlo super profumato

Cercate una soluzione per rendere il bagno di casa vostra impeccabile? Scopriamo insieme alcuni consigli utili su come pulire e profumare il bagno

Il bagno è un’area della casa molto importante, dove ci si dedica alla cura quotidiana di se stessi. È molto importante che il bagno sia sempre in ordine e perfettamente pulito. Questo sia per motivi igienici che di confort personale: sarebbe bello, ad esempio, entrare in bagno e sentire un gradevole profumo piuttosto che odori sgradevoli. Scopriamo insieme alcuni consigli utili e fondamentali su come pulire e profumare il bagno, per rendere l’ambiente dei servizi perfettamente igienizzato, libero da batteri e inebriato da piacevoli fragranze naturali.

Pulire e profumare il wc

E’ importante pulire e profumare le pareti interne del wc. Con guanti, spugna e una candeggina profumata, potrete eliminare il calcare e le macchie causate dagli scarichi dell’acqua e lasciare, al contempo, un gradevole profumo nell’aria.

Pulire e profumare la vasca e la doccia

Per togliere eventuali incrostazioni dalla vasca e dalla doccia, potete utilizzare acqua calda e sapone insieme all’aceto. Un insospettabile alleato è poi il detersivo per i piatti: applicandolo con un panno morbido, vi aiuterà a rimuovere le macchie di ruggine e lascerà ai sanitari un piacevole profumo di limone.

Pulire e profumare il lavandino e il bidè

Se vogliamo pulire e profumare il bagno non dobbiamo dimenticare i sanitari più utilizzati: il lavandino e il bidè. Questi vanno detersi quotidianamente, per togliere i residui di dentifricio e sapone. Per un risultato impeccabile, potete usare un vecchio spazzolino da denti da intingere in una miscela di acqua e aceto quindi spazzolare i sanitari, sciacquare e asciugare con un panno morbido di cotone.

Pulire e profumare le piastrelle

Potete pulire e profumare le piastrelle del bagno con bicarbonato e limone. Otterrete immediata pulizia e profumo. Ricordate sempre di asciugarle, per evitare la formazione di muffa.